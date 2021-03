Pomůžu Slavii a uzavřu smlouvu s Tvrdíkem. My ligu taky flinkali

Slavii poslal do vedení Lukáš Masopust • Dominik Bakeš (Sport)

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Den D je tady, Slavia jde na Rangers. Něco mi říká, že tenhle dvojzápas bude ještě žhavější než s Leicesterem. Na podzim 1981 jsme s Duklou přes Rangers přešli a teď doufám, že to samé potká i slávisty. Ovšem je tam spousta ALE. Pište si, že Skoťáci budou daleko hladovější než Leicester, který mě proti Slavii hodně zklamal. Za dva zápasy si nevypracoval ani jednu pořádnou šanci. Ptal jsem se všech expertů kolem sebe, jak je to možný, ale nikdo mi neuměl říct, jestli to bylo zásluhou nepříjemného stylu Slavie, nebo bídného výkonu Anglánů.