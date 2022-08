Šádek je lotr, ale žasnu, co dokázal. V problému Dukličky jsem namočený

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Plzeň prožívá úžasné léto. V příštích dnech mohou dopsat dokonalou pohádku. Splnit si sen, možná ještě něco víc, něco nadpozemského, co by je ještě na začátku minulé sezony ani nenapadlo. Mám z toho husí kůži. Kdyby se Viktoria dostala do Ligy mistrů, byl bych vážně dojatej. Moc jí to přeju. Na jaře šokujícím způsobem sebrala Spartě a Slavii titul, teď mašíruje do nejprestižnější soutěže starého kontinentu.