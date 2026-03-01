Nový Maslák: Sedmnáctiletý (!) sprinter zaběhl dva rekordy za den. Co další?
Kosmickou rychlostí se prohnali elitní sprinteři na halovém mistrovství republiky v Ostravě. Rekordy šampionátu překonaly Karolína Maňasová na šedesátce (7,11) a Lurdes Gloria Manuel na doplňkové dvoustovce (23,17). Sedmnáctiletý Tomáš Horák srazil během týdne už druhý juniorský evropský rekord, výkon na dvoustovce překonal hned dvakrát. Loučil se legendární překážkář Petr Svoboda.
Vít Müller právě na čtvrtce vyhrál mistrovství republiky, navíc v parádním osobním rekordu 45,83 sekundy. Ale otázce na nový český super talent se nevyhnul.
„Je to neuvěřitelný. Je to super borec, myslím, že nástupce Pavla Masláka. V jeho věku jsou takové výkony neuvěřitelné,“ chválil Müller.
Teprve v sedmnácti letech je Tomáš Horák senzací české halové sezony. Minulou neděli zaběhnul v závodě na 400 metrů juniorský evropský rekord 45,64. Přesně o týden později pak při mistrovství republiky dvakrát srazil kontinentální juniorský výkon na méně praktikované dvoustovce. V rozběhu zaběhl výkon 20,74, kterým o pět setin překonal čas Švéda Williama Trulssona. Ve finále se zlepšil na 20,65.
„Finále jsem šel, že chci aspoň medaili. Ale byla síla, čas je ještě lepší. Nemám slov, je to neuvěřitelné,“ usmíval se Horák, který se chystá i na halové mistrovství světa v Toruni.
Rychle běhaly i elitní sprinterky. Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel na doplňkové dvoustovce zaběhla časem 23,17 rekord šampionátu.
„Samozřejmě jsem si přála běžet o něco rychleji, ale myslím, že je to dobrý čas. Jsem ráda,“ hodnotila Manuel.
Bez její účasti vyhrála běh na 400 metrů Lada Vondrová v čase 51,88 a doběhla si pro šestý halový titul.
Už v sobotu překonala rekord mistrovství Karolína Maňasová, když zaběhla šedesátku za 7,11 sekundy, jen šest setin za svým lednovým národním rekordem.
„Musím říct, že jsem spokojená. Jak jsem běžela 05 na začátku sezony, měla jsem velké oči, nedařilo se mi to zopakovat, nebo se k tomu přiblížit. Teď ten čas 7,11 z plného tréninku vnímám jako hodně pozitivní. Je to dobré, to beru…“ radovala se Maňasová.
Všichni tři medailisté sedmiboje se dostali přes hranici 6000 bodů. Vyhrál Tomas Järvinen, který se výkonem 6124 dostal na sedmou příčku českých historických tabulek. Tyčkařka Amálie Švábíková vyhrála výkonem 460 centimetrů, o decimetr výš neuspěla.
„Chtěla jsem trošku výše. Mrzí mě čtyři sta sedmdesát, protože jsem si na to věřila. Ale dohnal mě závodní program, který jsem měla v minulém týdnu. Trošku mi došly síly, technicky to nebylo úplně dobré, ale mám čas to vylepšit,“ hodnotila Švábíková.
V závodě tyčkařů vyhrál David Holý výkonem 576 centimetrů, kterým si o centimetr zlepšil osobní rekord. Pak se na výšce 584 centimetrů snažil o absolutní český rekord. Dálkař Radek Juška se blýsknul skokem dlouhým 804 centimetrů a jedenáctým halovým titulem vyrovnal dosavadního rekordmana, výškaře Jaroslava Bábu.
Na šampionátu se v sobotním finále na 60 metrů překážek rozloučil jednačtyřicetiletý Petr Svoboda, halový mistr Evropy z roku 2011. Ve finále skončil pátý časem 7,84 sekundy. Už v rozběhu výkonem 7,78 o šest setin vylepšil vlastní veteránský světový rekord kategorie nad 40 let. Vítězný Jonáš Kolomazník (7,61) a druhý Štěpán Štefka (7,65) pojedou na MS do Toruně.
„Je hrozně fajn, že jsem zažil rozlučku se Svobodou v tak úžasné společnosti výkonů,“ usmíval se Svoboda.
Výsledky halového mistrovství ČR v atletice
Muži:
200 m: 1. Horák (Univerzita Brno) 20,65, 2. Kubelík (Jihlava) 20,99, 3. Macík (Dukla Praha) 21,06.
400 m: 1. Müller (Dukla Praha) 45,83, 2. Krsek (TEPO Kladno) 46,05, 3. Desenský (Hradec Králové) 46,78.
800 m: 1. Kotyza (Univerzita Brno) 1:51,15, 2. Malina (Čáslav) 1:52,05, 3. Eliáš (Holešov) 1:52,22.
1500 m: 1. Sasínek (Hodonín) 3:39,63, 2. Davidík (Dukla Praha) 3:42,86, 3. Toul (České Budějovice) 3:43,14.
Výška: 1. Štefela (Škoda Plzeň) 221, 2. Tomášek (Olomouc), 3. Bahník (Hradec Králové) oba 218.
Trojskok: 1. Kunt (Uherské Hradiště) 15,77, 2. Holzer (Znojmo) 15,54, 3. Kulhánek (Dukla Praha) 15,50.
Koule: 1. Procházka (TEPO Kladno) 18,84, 2. Jabůrek (Škoda Plzeň) 18,11, 3. Tupý (TEPO Kladno) 17,61.
4x200 m: 1. Dukla Praha (Tláskal, Kováč, Vaněk, Šorm) 1:25,84, 2. Atletický klub Olomouc 1:26,29, 3. Slavia Praha 1:27,14.
Sedmiboj: 1. Järvinen 6124 (60 m: 6,83 - dálka: 744 - koule: 12,35 - výška: 209 - 60 m př.: 7,82 - tyč: 490 - 1000 m: 2:43,35), 2. Kopecký (oba Dukla Praha) 6059, 3. Stráský (Univerzita Brno) 6033.
Ženy:
200 m: 1. Manuel (Tábor) 23,17, 2. Kvasničková (Pardubice) 23,34, 3. N. Bendová (USK Praha) 23,94.
400 m: 1. Vondrová (USK Praha) 51,88, 2. Šafářová (Olomouc) 52,74, 3. Táborská (Nehvizdy) 52,90.
800 m: 1. Ficenec (Dukla Praha) 2:03,79, 2. Štoudková (Blansko) 2:03,89, 3. Fusková (Uherské Hradiště) 2:04,76.
1500 m: 1. Štoudková 4:25,62, 2. Málková (USK Praha) 4:27,02, 3. Suráková (Škoda Plzeň) 4:28,11.
Výška: 1. Pezinková (Pardubice) 188, 2. Hrubá (USK Praha) 186, 3. Láníková (Třebíč) 183.
Trojskok: 1. Suchá (Škoda Plzeň) 13,74, 2. Maštalířová (USK Praha) 13,47, 3. Vlková (TEPO Kladno) 13,37.
4x200 m: 1. Olymp Brno A (Pavlíková, Cerovská, Nollová, Králová) 1:37,95, 2. Sokol Hradec Králové 1:38,31, 3. Atletický klub Olomouc 1:38,69.