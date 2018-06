Powellův rekord po 27 letech v ohrožení. Nechci o něj přijít, směje se

O výkonu Boba Beamona z mexické olympiády 1968 se mluvilo jako o skoku do jednadvacátého století. Nakonec to ale byl Mike Powell, který dveře mezi stoletími opravdu otevřel. V roce 1991 v památném střetu s Carlem Lewisem vyhrál mistrovství světa v Tokiu výkonem 895 centimetrů.

„Ten skok jsem viděl tisíckrát a tisíckrát. Nikdy mě to neomrzí. Vždycky se směju a říkám: To jsem byl já!“ líčil Powell, když dnes v Ostravě svůj slavný skok opět uviděl.

Powellův rekord už trvá 27 let a o čtyři roky tak překonal trvání legendárního Beamonova letu do dálky 890 centimetrů z Mexika, jehož Powell překonal o pět centimetrů. V roce 1992 skočil ještě o čtyři centimetry víc, v Sestriere mu ale pomohla nedovolená podpora větru.

Úroveň špičkových dálkařů sice v nedávných letech poklesla, teď jsou ale na vrcholu Jihoafričan Luvo Manyonga a Kubánec Juan Miguel Echevarría, který v neděli ve Stockholmu s mírnou podporou větru skočil senzačních 883 centimetrů, přičemž se krátkým doskočištěm prolétl až téměř na jeho konec.

„Současní závodníci neskáčí tak technicky jako my, ve vzduchu po odrazu nedělají věci jako my. Ale ten mladý kluk z Kuby to teď udělal. To bylo pěkný, krásný skok…“ chválí Powell, který má s doskočištěm ve Stockholmu své zkušenosti. „Pamatuju si ho, je krátké. Když jsem cítil, že se blíží doskočiště, moje nohy chtěly automaticky dolů.“

I to svědčí o Echevarríově potenciálu.

„Skokan, který skáče pravidelně 850, 860 může jeden skok trefit a ulítnout. I Luvo už skočil 860. Ti dva spolu soutěží a jejich šance na překonání rekordu jsou lepší. Nebudu lhát. Nelíbilo by se mi to! Jsem rád, že jsem světový rekordman.“

V Ostravě je také Armén Robert Emmijan, jehož evropský rekord 886 metrů trvá dokonce 31 let.

„Přál bych si, aby nová generace ten rekord překonala,“ říká Emmijan. „V mých časech jsem se trenéra pořád žádal: Prosím, pojď trénovat víc, jsem ready. Teď se všichni ptají: Proč? Proč? Proč? Ale mají velký potenciál. A Mikeův rekord? Je v nebezpečí, úroveň nové generace se zvyšuje.“

Powell bude při Zlaté tretře fandit také své dceři Miche, která se v Ostravě poprvé v kariéře na evropském mítinku. Po své matce, atletické olympioničce Rosey Edenové, má kanadské občanství a sní o Hrách v Tokiu 2020 na čtvrtce. V Ostravě ale poběží na dvoustovce.

„Je v nejlepším běhu a závodí proti nejlepším na světě. Jsem za ni rád, ale budu pěkně nervozní,“ směje se Mike Powell.