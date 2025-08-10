Show ve stylu Warholma. Demolition job: osmnáctiletý Čech uhranul svět. A teď na MS?
Hromadu medailí vezou čeští atleti z mistrovství Evropy do dvaceti let v Tampere. K pátečnímu zlatu dálkaře Petra Meindlschmida jich v sobotu přidali pět, další titul vybojoval Michal Rada, který v běhu na 400 metrů překážek časem 48,78 sekundy vytvořil rekord šampionátu a jen čtyři setiny zaostal za evropským historickým výkonem své kategorie.
Z tohohle chlapce roste hvězda. Michala Radu si organizátoři evropského šampionátu v Tampere vybrali mezi hrstku osobností na předzávodní tiskovku a nespletli se. Rada předvedl ve finále 400 metrů překážek show ve stylu Karstena Warholma a suverénně vyhrál v báječném čase 48,78. Evropská atletická asociace k jeho výkonu napsala výstižný titulek: Demolition job.
Českou radost umocnilo, že bronzovou medaili dramatickou rybičkou na cílové čáře vybojoval Marek Váňa.
„Finále vyšlo tak, jak mělo, jak pro mě, tak i pro Marka. Oba jsme předvedli skvělý výkon, můžeme být spokojení,“ hodnotil Rada.
Svěřenec Jiřího Coufa jako třetí Čech v historii překonal hranici 49 sekund a navázal na svoje loňské zlato z dorosteneckého mistrovství Evropy v Banské Bystrici. Svým výkonem po dvanácti letech překonal rekord ME do 20 let, který dosud časem 49,23 držel Rus Timofey Chalyy. Za kontinentálním rekordem své kategorie, který zaběhl v roce 1984 Vladimir Budko z tehdejšího Sovětského svazu, zaostal o čtyři setiny.
„Furt mám rok na to ten ruský rekord zaběhnout,“ pousmál se Rada, kterému v květnu bylo teprve osmnáct let.
Po hlavě pro bronz
I v tak mladém věku má reálnou šanci zabojovat o účast na mistrovství světa dospělých v Tokiu. Jednou cestou je posunout svůj osobní rekord z Tampere na hranici limitu 48,50 sekundy. Další možností je pořadí ve světovém žebříčku. Tam si díky výkonu na ME do dvaceti let výrazně polepšil a klíčový pro něj bude start na mistrovství republiky v Jablonci. Tam se ve zřejmém hitu domácího šampionátu utká s dlouholetým českým vládcem disciplíny Vítem Müllerem.
„Strašně se těším. S Víťou jsem zatím běžel jednou v kariéře. Bude to zase skvělé,“ líčil Rada. „Mistrovství republiky je jeden z našich cílů, ať už na splnění evropského rekordu, nebo na bodíky do světového rankingu na Tokio.“
Marek Váňa po loňském stříbru z dorosteneckého ME v Banské Bystrici vybojoval bronzovou medaili především díky kaskadérskému kousku na cílové čáře, kam vletěl rybičkou a ve výsledcích měl stejný čas jako Nizozemec Quinten de Vos.
„V noci jsem nemohl moc spát, strašně jsem se budil. Jak mozek pracoval, tak jsem si představoval, co by se mohlo stát. Jeden ze scénářů byl, že musím skočit. Tak jsem skočil,“ líčil Váňa.
Bronzové medaile získali Terezie Táborská na dvoustovce (23,49), Ema Berková na 3000 metrů překážek (10:09,71) a Ondřej Loupal na hladké čtvrtce (46,62). Teprve sedmnáctiletý Tomáš Horák skončil ve finále čtvrtky šestý (47,03), Lukáš Mareš byl osmý (47,19).