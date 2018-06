ŠEST možností, kam půjde LeBron James: nejlákavější je padlý gigant

Kde bude LeBron James hrát v příští sezoně? • FOTO: Profimedia.cz Vhodil míč do obří rulety a velká hra pro ještě větší chlapy se rozjela! „Je v ní možné úplně vše,“ shodují se zámořští experti ohledně bitvy o další budoucnost superhvězdy LeBrona Jamese v NBA. V naději jsou Houston, Philadelphia, San Antonio, vyloučené není ani setrvání v Clevelandu, nejblíže ale vypadá přestup do LA Lakers. Z rodinných důvodů nebo z hlediska možností stavby týmu. Kam by tedy mohl přestoupit LeBron James?

Los Angeles Lakers LeBron James • Foto Reuters / Ken Blaze-USA TODAY Sports Kurz BetOnline.ag: 1:2 Hlavní kandidát. Je známo, že LeBron James vlastní v LA dva domy a Lakers se po pádu a odchodu Kobeho Bryanta zase daří postupně budovat talentovaný tým. Zláká bijce z Clevelandu výzva vrátit padlého giganta (poslední play off zažili v roce 2013) zpět k vrcholu? A inspiruje další hvězdy?

Houston Rockets LeBron James • Foto Reuters Kurz BetOnline.ag: 1:2,2 Lákavá volba. Už jen tím, že by s Chrisem Paulem a Jamesem Hardenem stvořil další „supertým“ a mohl se pomstít Golden State Warriors, kteří ho v posledních čtyřech finále NBA třikrát vyprášili. Kdyby se Paul v západní play off bitvě s GSW za stavu 3:2 nezranil, byli by asi ve finále Rockets.

Cleveland Cavaliers LeBron James • Foto Profimedia.cz Kurz BetOnline.ag: 1:3,5 Zvítězí loajalita? Přece jen když se v roce 2014 vracel z Miami, dušoval se, že jeho pouto s místním krajem bylo silnější, než čekal. Ač by to dál znamenalo osamoceně táhnout jinak průměrný tým za zázrakem. V úvahu třeba připadá i dohoda na jeden rok a sondování co dál… tady je ovšem doma!

Philadelphia 76ers LeBron James • Foto ČTK Kurz BetOnline.ag: 1:3,5 Čerstvá krev na Východě. Už letos zde skončili v základní části třetí a případné připojení se k Benu Simmonsovi a Joelu Embiidovi by slibovalo velkou basketbalovou show. Je ale otázka, zda by jeho možný příchod splňoval aktuální týmovou filozofii. Pokud ano, rival z Bostonu aby se začal bát.

Boston Celtics LeBron James • Foto ČTK/AP Kurz BetOnline.ag: 1:10 Z toho zavání stvoření dalšího supertýmu. Už letos svedl James se Celtics drsnou řež a finále pro Cleveland urval až v 7. duelu. Vrátit se po bok Kyrieho Irvinga a válčit s Gordonem Haywardem, Jaysonem Tatumem či Jaylenem Brownem? Minimálně na Východě by nebylo silnější monstrum.