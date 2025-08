Pardubice se po Spartě zlobí a podávají protest na sudí a VAR: Čtyřikrát nás poškodili!

Východočeši si stěžují hned na čtyři situace. „Během nich došlo k vážným pochybením sudích, která přímo ovlivnila výsledek zápasu,“ stojí v oficiálním prohlášení na webových stránkách.

Deník Sport a web iSport souhlasí pouze s třetím bodem.

Situace číslo 1 směřuje k vedoucímu sparťanskému gólu, který vstřelil útočník Albion Rrahmani. Kosovský reprezentant se trefil v čase 46 minut a 26 sekund. „Rozhodčí Černý oficiálně nastavoval jednu minutu nad rámec řádné hrací doby prvního poločasu,“ upozornili Pardubičtí. „V samotném nastavení přitom nedošlo k žádnému zdržení, které by mohlo odůvodnit další prodloužení hry.“

Lukáš Haraslín, kapitán Sparty, zahrával rohový kop přesně v čase 46:04. Gólman Jáchym Šerák vyboxoval balon až k postranní čáře, kde ho doběhl a zpracoval záložník hostů Magnus Kofod Andersen. Následoval zblokovaný centr k Lukáši Sadílkovi a rychlá kombinace za vápnem přes Matěje Ryneše a Jaroslava Zeleného. Na konci všeho byl střelec Rrahmani.

„Mělo být odpískáno dřív, ale dohrávala se situace,“ uvedl Střihavka po utkání. „Mrzí mě to, štve mě to. Nastavila se minuta, kterou jsme odehráli a v další dostali gól. Mohlo se to písknout po rohu, co jsem míč vyboxoval. Je to škoda, že rozhodčí nepísknul,“ přidal pardubický gólman Šerák.

Situace číslo 2 měla být podle pardubického protestu vyhodnocena penaltou. Emmanuel Uchenna, sparťanský stoper, zajel skluzem do Samuela Šimka na hraně pokutového území před brankou Petera Vindahla. Černý nařídil přímý volný kop a Uchennovi udělil první žlutou kartu v zápase.

„Veškeré dostupné videozáznamy jednoznačně potvrzují, že se přestupek odehrál uvnitř pokutového území, a měl být tedy nařízen pokutový kop ve prospěch našeho týmu. Absenci intervence VAR tedy také považujeme za chybnou,“ myslí si Pardubičtí.

Komise rozhodčích se k tomuto momentu už vyjádřila v pondělním komuniké a odmítla pochybení sudích. „Rozhodčí správně nařídil přímý volný kop pro domácí družstvo a udělil žlutou kartu Uchennovi za podražení soupeře. Ze žádného dostupného záběru nelze prokázat, že k přestupku došlo uvnitř pokutového území. VAR správně neintervenoval,“ zaznělo.

A stejně to vidí i web iSport a jeho pořad Zlatá píšťalka.

V situaci číslo 3 si vedení východočeského klubu stěžuje, že Uchenna nebyl v 82. minutě vyloučen. Nigerijský obránce fauloval střídajícího Vojtěcha Petráka při útočném rohovém kopu, ve vápně ho zasáhl loktem do obličeje. „A bez možnosti hrát s míčem,“ doplňují Pardubičtí. „Skutečnost, že nedošlo k žádnému disciplinárnímu postihu, považujeme za velké pochybení, a to s významným dopadem na vývoj a výsledek samotného utkání,“ stojí v prohlášení.

A z dostupných záběrů je opravdu vidět, že ke střetu došlo a Černý měl pískat.

Situace číslo 4 je zřejmě nejméně závažná. Východočeši se dožadovali v nastaveném čase rohového kopu, který avizoval i asistent rozhodčího. Sudí Černý ale nařídil odkop od branky. „Tím připravil pardubický tým o možnost zahrávání standardní situace.“

Paradox naopak je, že Pardubice v protestu vůbec nezmiňují situaci, kterou komise rozhodčích vytkla Černému. Ve třetí minutě závěrečného nastavení Černý chybně nepotrestal žlutou kartou domácího Michala Surzyna za bezohledné šlápnutí na kotník Martina Suchomela. „Pokud by rozhodčí udělil červenou kartu, VAR by v tomto případě neintervenoval,“ uvedla komise.

Jde o druhý protest proti výkonu rozhodčích i VAR ve velmi krátké době. V minulém ligovém kole ho podala plzeňská Viktoria, která si stěžovala na sudího Lukáše Nehasila, který řešil střet jabloneckého obránce Martina Cedidly s Martinem Jedličkou, brankářem Viktorie.