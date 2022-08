Kapitán Hruban o prvním zahraničním angažmá: Londýn? Žádný krok zpět

Ve dvaatřiceti letech povede v roli kapitána české basketbalisty k úspěchu na EuroBasketu. Pak sám vkročí do dosud nepoznaných vod. Po deseti letech strávených v Nymburce zamíří Vojtěch Hruban na první zahraniční angažmá. Adresa? Krásná londýnská hala Copper Box, domov místních London Lions. Hrát basket v Anglii nezní sexy, opak je však pravdou. Ambiciózní klub posiluje jako divý, hodlá hrát na špičce EuroCupu. „Není to krok zpátky ale vpřed,“ ubezpečuje ostřílený forvard Hruban.

Prý o něj měla zájem španělská Málaga či turecká Bursa. Vojtěch Hruban, jenž už počítal, že kariéru dohraje v Nymburce, kde se však nedohodl na podmínkách nové smlouvy, zvolil cestu za kanál La Manche. Byl jednou z prvních oznámených posil London Lions a od té doby nestačí zírat, do jakých rozměrů síla nově skládaného mužstva roste. Vždyť Lions podepsali kromě britských reprezentantů i Řeka Kostu Koufose či Američana Sama Dekkera, dva borce se solidními zkušenostmi z NBA.

Vojto, s jakou radostí sledujete rozrůstající se seznam posil Lions?

„S velkou. Musím říct, že jsem to ani nečekal. Když jsem podepisoval, myslím ani takové ambice nebyly. Řekl bych, že oni sami jsou překvapení, když jsem s nimi mluvil, jak dobře to jde a jak se daří tým skládat s budgetem, který mají. Ambice se posunuly, teď chceme hrát o špičku EuroCupu. Věřím, že tým na to je, a je to pro mě příjemný překvapení.“

Posledními posilami jsou někdejší osmnáctka draftu NBA a naposledy opora eurocupových vítězů Bahcesehiru Sam Dekker či Kosta Koufos, který má odehráno dokonce jedenáct sezon v NBA. Které jméno na vás dělá větší dojem?

„Kosta Koufos má daleko větší jméno, ale měl nějaká zranění, loni hrál jen G-League, předloni vůbec. Má hodně co dokazovat, přestože je renomovaný borec. Myslím, že v tuhle chvíli je prověřenější jméno Sam Dekker, který loni odehrál dobru sezonu v EuroCupu za turecký Bahcesehir. Ale pokud bude Kostats v dobré formě, což vypadá, že je, jak jsme spolu mluvili, bude to také velké plus.“

Když člověk na tuzemské basketbalové scéně slyšel, že jdete hrát basket do Anglie, řekl si, že to je krok zpátky. Teď to ale vypadá jako posun.

„Já to tak bral od začátku.