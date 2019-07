Neskutečné maso. Vypjatý duel MLB završila bitka obou týmů | iSport.cz

Bitka vypukla v deváté směně. Nadhazovač Cincinnati Reds Amir Garrett se z místa pro nadhoz rozeběhl k lavičce hostujícího celku a vrhl se pěstmi po hráčích soupeře.

Jeho reakce a šarvátka byly ale jen vyvrcholením napětí, které provázelo celé utkání. Už v sedmé směně byly oba týmy napomenuty poté, co Keone Kela hodil rychlý míč na hlavu soupeře Dereka Dietricha. Hned v osmé směně byl z lavičky vykázán manažer Reds David Bell kvůli hádkám s rozhodčími. Devátá směna pak dala všemu korunu.

This is the FIRST pitch Keony Kela threw at Derek Dietrich in a game where the Pirates are leading and Dietrich is pinch hitting. The Pirates were trying to injure him for a pimp job he did...in May. pic.twitter.com/RYEftjbiel