Tuhý boj se smutným koncem. Šipkař Sedláček na MS končí v prvním kole

Radost českého šipkaře Karla Sedláčka po vítězství nad Madarsem Razmou a postupu do osmifinále Players Championship Finals • Repro Nova Sport 2

Bylo to drama. Český šipkař Karel Sedláček nastoupil v prvním kole mistrovství světa organizace PDC proti Ryanu Joyceovi. Postupujícího určil až závěrečný pátý set. Ten dospěl až do rozhodujícího pátého legu. „Zlej Kája“ se v něm dostal k šipkám na výhru, ale nevyužil je a do druhého kola tak po výhře 3:2 postoupil Joyce.

Karel Sedláček vstoupil do utkání skvěle. První leg sice získal začínající Ryan Joyce, ale další tři hry úvodní sady patřily českému šipkaři. Ten se tak po výhře 3:1 na legy ujal vedení v zápase 1:0. Pomohlo mu k tomu i zavření 111 bodů ve čtvrté hře.

Začátek druhého setu vyšel lépe Joycovi, který hned v první hře získal brejk. Angličanovi k tomu pomohla i první 180 utkání. Druhou přidal hned v následujícím legu, a byť Sedláček držel krok, ujal se Joyce vedení 2:0. V tempu nepolevil a získal pro sebe i třetí hru a tím i celý druhý set.

V úvodu třetí sady to byl ale Sedláček, kdo ukradl soupeři servis. Svůj si navíc udržel a následně ukázal jak motivovaný je, když se zaťatými pěstmi povzbuzoval. Na vlně se udržel a po výhře 3:0 na legy se dostal do vedení 2:1 na sety.

Utkání bylo jak na houpačce, jelikož do čtvrtého setu, byť do něj začínal Sedláček, vstoupil úspěšným prvním legem Joyce. Následně si svou první 180 připsal „Zlej Kája“, což mu nakonec pomohlo i k srovnání skóre legů. V další hře ale Sedláček nevyužil dvě šipky na zavření a přišel trest v podobě trefeného double 20 Joycem, který šel do vedení 2:1. Když pak udržel svůj servis, bylo srovnáno na sety 2:2.

Do rozhodující páté sady vykročil lépe český šipkař, když uzavřel double 12, čímž sebral soupeři podání. Tentýž dvojnásobek trefil „Zlej Kája“ i v následující hře a byl jeden leg od postupu do druhého kola. O drátek minutý double 16, kdy šipka dopadla do dvojnásobku 7, připravila Sedláčka v třetím legu o postup.

Joycovi se poté podařilo získat brejk zpět a podával do posledního legu zápasu. Angličan ale přehodil 106, čímž dal šanci Sedláčkovi. Ten svou první šipku na dvojnásobek nevyužil. K terči se ale dostal z novu. Double 10 a tři šipky v ruce, ale ani jedna neskončila v místě určení. A tak Joyce následně uzavřel double 7 a mohl se radovat z postupu.