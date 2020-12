„Zlej Kája“ vstupuje do MS: Vře to ve mně. Radil mu i mentální kouč Jelínek

PDC World Darts Championship 2021, šipkařské mistrovství světa v úterý odstartovalo. Dnes do něj v Londýně vstoupí jediný český zástupce Karel Sedláček. Ten je odhodlaný vylepšit svůj počin z MS 2019, kdy vypadl v prvním kole. Jeho soupeřem bude kolem 13. hodiny 37. hráč žebříčku PDC Order of Merit Ryan Joyce. „Je to pro mě něco fantastického a jsem rád, že jsem účast dokázal vybojovat,“ říká „Zlej Kája“.

„Světový šampionát v šipkách je, stejně jako v každém jiném sportu, snad vyjma těch olympijských, největší událostí. Je to nevídaná záležitost jak pro hráče, tak fanoušky. Jde o bohatě dotovaný zlatý hřeb celé sezony,“ řekl šipkař Karel Sedláček.

Ten se mistrovství světa PDC účastní podruhé v kariéře. Při debutu skončil před dvěma lety v prvním kole, když podlehl 0:3 (2:3, 2:3, 1:3) na sety Keeganu Brownovi. Los letošního turnaje proti němu v prvním kole postavil Ryana Joyce. „Jedná se o šestku Pro Tour žebříčku a zároveň 37. hráče PDC Order of Merit. Před dvěma lety se mu podařilo dostat na mistrovství světa do čtvrtfinále, a to už o něčem svědčí. Já ale udělám všechno pro to, aby se mi přes něho podařilo postoupit,“ uvedl odhodlaný Sedláček.

Oba hráči proti sobě stanuli na zářijovém turnaji Players Championship, kde „Zlej Kája“ zvítězil těsně 6:5. „Snad se mi podaří vyhrát i tentokrát,“ přeje si. V případě postupu by Sedláček narazil na Poláka Krzysztofa Ratajskiho, jehož porazil (6:4) na posledním majoru sezony Players Championship Finals. „Po utkání nebyl se svou hrou vůbec spokojený. Rozhodně bude případně obrovsky motivovaný, natěšený a bude to absolutně jiný duel,“ je si vědom český šipkař.

Sedláček by se na MS rád utkal s Peterem Wrightem. A přání to není nesplnitelné. Obhájce titulu „Snakebite“ je totiž v turnajovém pavouku nedaleko „Zlého Káji“. Dokonce už má za sebou úspěšně úvodní kolo, ve kterém v úterý porazil 3:1 na sety Steva Westa. Narazit na sebe případně mohou ve 4. kole. „S Péťou bych si strašně rád zahrál. Ale nepředbíhejme, k tomu je cesta ještě daleká a trnitá.“

Do Londýna odcestoval 41letý Čech už v sobotu. Následně absolvoval testy na COVID-19, jejichž výsledek byl negativní, a poté se kromě procházky po městě samozřejmě věnoval tréninku. „Nejvíce se vždy zaměřuji na hru 501 double out. Občas si projedu doublové kolečko a sem tam si zaházím na středy,“ dal Sedláček nahlédnout do své přípravy.

Dočkat se fanoušků

V tréninku mu pomáhá i známý mentální kouč Marian Jelínek. „Probíráme společně to, jak jsme se posunuli a co dělat dál, aby má hlava skutečně vypnula a já se soustředil jen na šipky. To je totiž alfa a omega celého úspěchu. Člověk musí být před zápasem naprosto uvolněný. Je potřeba hlavu vypnout a soustředit se v ten daný okamžik jen na šipky, které chcete produkovat. Je to trochu i forma nějaké meditace. Člověk se zavře do sebe a dělá jen pohyby, které má naučené,“ odhalil Sedláček.

„Zlej Kája“ měl před startem šampionátu radost z toho, že se mělo hrát alespoň před tisícovkou diváků. Tak tomu ale nakonec bylo jen v úterý během úvodního dne MS. Od středy bude hala kvůli čerstvým nařízením panujícím v Londýně prázdná.

„Bohužel, nedá se nic dělat. Pozitivní je alespoň to, že po Vánocích by se diváci mohli do Alexandra Palace vrátit. Pro mě je to zároveň motivace, abych hrál dobře a fanoušků se dočkal. Je to škoda, ale bohužel nařízení jsou taková. Musíme se tomu podřídit. Osobně mě to mrzí, ale nic to nemění a nijak to nesnižuje kvalitu turnaje a hráčů samotných. Beru to tak, jak to je, nedá se svítit,“ konstatoval Sedláček.

Na svůj první duel je pořádně nažhavený. „Už bych nejraději bojoval o postup. Vře to ve mně. Těším se a doufám, že si to pořádně užiju a podaří se mi vyhrát nejeden zápas. I když i jeden vyhraný duel bude naprosto super. Závěrem bych chtěl všem poděkovat za podporu, vážím si toho, jak mi držíte palce,“ zakončil.