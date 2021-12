Zpronevěra na Svazu zápasu. Můžu jen plavat ve Vltavě, říká olympionička

Velké starosti na konci roku řeší čeští zápasníci. Na svazu došlo k závažnému majetkovému trestnému činu. Podle informací deníku Sport se jedná o zpronevěru několika milionů korun. Částka měla být vyvedena dnes již bývalou pracovnicí svazu.

„Podali jsme trestní oznámením, případ převzala kriminální policie,“ uvedl předseda Svazu zápasu ČR Belo Svitek. „Je to velký zásah do financí našeho svazu. Byli jsme obráni prakticky o všechny finance, které jsme měli na účtu,“ prohlásil.

K prozatímnímu chodu dopomohla půjčka z rezervního fondu České unie sportu. „Abychom pokryli závazky a nestali se dlužníky, tak jsme si vzali od České unie sportu půjčku. Z toho se snažíme platit faktury a náklady spojené s provozem svazu,“ poznamenal Svitek.

„Svaz zápasu ČR splnil podmínky nutné k poskytnutí půjčky z Rezervního fondu sportovních svazů ČUS. Jeho žádost o půjčku schválil Výkonný výbor ČUS. Fond poskytuje sportovním svazům půjčky v maximální výši 1 milion korun,“ potvrdil manažer komunikace ČUS Jiří Uhlíř.

Vznikl i transparentní účet, na který příznivci zápasu odeslali již téměř čtvrt milionu korun.

„Stojíme na prahu existence. Chybí finanční prostředky a z tohoto důvodu byl zřízen transparentní účet. Projevila se velká solidarita celého zápasnického hnutí. Je spousta lidí, kteří jednotně chtějí pomoct udržení svazu. Výkonný výbor se vehementně snaží zachránit, co se dá, a zajistit existenci svazu,“ pochvaloval si Tomáš Douda, jenž byl pověřen jako krizový manažer svazu.

V ohrožení se však cítí i samotní reprezentanti. „Dostali jsme se do nepříjemné situace kvůli zpronevěře peněz. Za odměnu za vydřený výsledky si tak místo dovolené můžu zaplavat leda ve Vltavě,“ napsala na Instagram česká reprezentantka Adéla Hanzlíčková a přidala fotografii z ledové lázně v řece.

„Sháníme prostředky, abychom po Novém roce mohli zahájit jak výjezdy, tak přípravu všech reprezentačních složek,“ konstatoval předseda Svitek.

Svazové vedení bude dál usilovně bojovat. „Měli jsme svého zástupce Artura Omarova na olympiádě, Adéla Hanzlíčková přivezla medaili z mistrovství Evropy. Máme talenty v juniorech i kadetech a nemůžeme dopustit, aby svaz padnul,“ prohlásil Douda.

Vedení svazu očekává, že mu bude škoda po prošetření případu nahrazena. „Spoléháme na to, že orgány činné v trestném řízení nám pomohou, abychom mohli požadovat náhrady škody,“ prohlásil Douda.

Chystají se rovněž jednání s Národní sportovní agenturou a Českým olympijským výborem. „Stále doufáme, že se nám podaří sehnat potřebné finance, které by zajistily chod svazu a všech našich sportovců,“ ujistil Douda.

V to věří i sportovci. „Doufám, že i příští rok budu moct reprezentovat, že to i za těchto podmínek zvládneme a věřím, že svaz řídí schopní lidi, kteří se postarají o to, aby za selhání jednotlivce nebyli nejvíce trestáni závodníci,“ dodala Hanzlíčková.