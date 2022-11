Medicína vs. profesionální sport? Nejlépe oboje, říká nadějná squashistka

Největší mužská squashová akce pořádaná na území Česka proběhne od 3. do 7. listopadu v brněnském Centru Viktoria. Turnaj elitní kategorie PSA s dotací 30 tisíc dolarů (přibližně 753 tisíc korun) nabídne klání osmi hráčů z top 40. I ženský pavouk má co nabídnout. Třeba dvě squashistky ze světové stovky a jejich souboje se čtyřmi českými reprezentantkami. „Jsem moc vděčná za divokou kartu. Bez ní bych se na tak kvalitní turnaj nedostala,“ líčí Karolína Šrámková. Pro nezasvěcené: slečna, která v patnácti letech dosáhla na čtvrtfinále mistrovství republiky. Nebo: nejvýraznější talent domácího squashe.

Pokud to spojení vyslovíte, rozzáří se. „Určitě se mi dobře poslouchá. Každého by potěšilo,“ přiznává dívka, jejíž předností je mentální odolnost a nedostatky vidí ve fyzičce. Divokou kartu Czech Open 2022 nečekala. „Překvapila mě a mile,“ okomentuje Šrámková. Všechno je pro ni o to svátečnější, že se špičkové akce zúčastní ve svém rodném městě. „To bude výhoda. Znám kurty. Vím, jak na nich míček skáče. Věřím, že mi to pomůže k dobrému výkonu,“ přeje si Karolína, která prý trémou netrpí. „Těším se na každého, kdo mi přijde fandit. Nervóznější určitě nebudu, spíš mě to podpoří,“ říká 442. hráčka světa.

Takové postavení jí nemohlo přisoudit snadný los. Ukrajinka Anastasiia Kostiukova figuruje v žebříčku o 320 příček výše. „Soupeřku osobně neznám, právě se snažím na internetu najít informace. Analyzuji její hru, abych byla co nejlépe připravená. Určitě to pro mě bude výzva,“ shrnuje Šrámková, jež je o čtrnáct let mladší než turnajová čtyřka. „Věk i nasazení je mojí výhodou. Ona musí a já můžu. Tlak na ni bude veliký,“ míní členka Squash Moravská Slavia Brno. Své poznatky neprozradí. „Ty bych si nechala pro sebe. Mohla by mi ale vyhovovat,“ doufá.

Na turnaji PSA nebude úplným nováčkem. V polovině loňského prosince se představila na Czech Pro Series VI v Ostravě. V prvním kole narazila na Ellu Galovou z Francie a prohrála 1:3 na sety. „Byly to pro mě předčasné Vánoce,“ glosovala tehdy a oči jí svítily nadšením. Přes výsledek se potvrdilo, že může ve sportu něco dokázat. „Vím, že je přede mnou dlouhá cesta,“ zdůrazňuje a věří, že tentokrát ukáže ještě kvalitnější squash. „Premiéra je vždycky nejtěžší. Chci předvést, co nejlepší výkon a hlavně si zápas užít,“ doplňuje studentka pátého ročníku osmiletého gymnázia v Brně.

To s sebou nese značná úskalí. „Skloubit školu a sport je těžké. Nic jiného už nezvládám,“ přiznává Karolína, jejíž den má jasný řád. Ráno jde do školy, poté na squash a z tréninku domů. O víkendech se zúčastňuje turnajů. „Baví mě to, takže mi kolotoč vůbec nevadí,“ vysvětluje. To jsme ještě zapomněli, že se mezi večeří a spánkem učí. „Zatím mám samé jedničky. Z nich mám radost,“ pochlubí se Šrámková, kterou zlákalo biologické zaměření školy. „Fascinuje mě, jak funguje lidské tělo. V budoucnu bych se chtěla věnovat medicíně,“ prozradí.

Tahle slečna má zkrátka pro strach uděláno a nezalekne se ani závěrečné otázky. Medicína vs. profesionální sport? „Nejlépe oboje. Jsou to velké cíle, já vím, ale budu se snažit je naplnit,“ dodává odhodlaně.