Velký přestup! Plzeň získala exkapitána Sparty. Pomůže i jí k prvnímu titulu? | iSport.cz

Je to doslova přestupová bomba. Plzeň ulovila jednoho z tahounů Sparty. Futsalista Michal Seidler se v nové sezoně pokusí o zisk dalšího titulu. Právě v pražském klubu totiž završil unikátní sbírku prvenství v zemích visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko).

„Do nové sezony vstoupí tým Interobalu posílen o šestinásobného nejlepšího futsalistu České republiky,“ hlásí plzeňský celek hrdě na svých sociálních sítích s dodatkem, že další informace o nové posile přinese v nejbližší době.

Sparta odchodem Seidlera ztrácí jednoho z lídrů. Ne náhodou to byl on, kdo v sezoně 2018/2019 dovedl libeňský celek k historicky prvnímu titulu v nejvyšší futsalové soutěži. Pro ročník 2019/2020 předal kapitánskou pásku svému „dvojčeti“ na palubovce Tomáši Drahovskému, který vyhrál kanadské bodování ukončené sezony, kdy v 20 zápasech nasbíral úctyhodných 72 bodů za 34 gólů a 38 asistencí. „Jumbo“, jak je Seidlerovi přezdíváno, skončil na 53 bodech (28+25) v 19 zápasech, do nichž nastoupil.