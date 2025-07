Hustý déšť, v Ostravě se nedohrálo! Hrozilo zranění, popsal sudí. Nový termín neznámý

Utkání 2. kola Chance Ligy mezi Baníkem a Teplicemi nabralo totožný scénář jako pondělní druholigový špíl Artisu s Chrudimí. Nedohrálo se kvůli vydatnému dešti a podmáčenému terénu. Fotbalisté zamířili předčasně do šaten ve 25. minutě a za stavu 1:0 pro Baník. Zbytek duelu se bude dohrávat v zatím neznámém termínu, o dalším postupu rozhodne Řídící komise. „Zvítězil zdravý rozum, protože fakt by na tom hrát nešlo,“ pokývl teplický kouč Zdenko Frťala.

Ve Vítkovicích sice pršelo už od začátku zápasu, déšť však postupně zesiloval. Kvalitě hry vůbec nepomáhal, oba týmy na kluzký povrch dojížděly nepřesnostmi. I tak se ale Baník krátce před přerušením dostal do vedení. Owusův centr zakončil Kornezos, přičemž míč nakonec dopravil do sítě David Lischka.

O pár desítek sekund později se už ale hráči odebrali do kabin. Museli. V takové situaci se nic jiného nedalo dělat. „V průběhu prvního poločasu se plocha vlivem silného deště postupně stávala nezpůsobilou. Pak ve 25. minutě jsme usoudili, že hrací plocha je skutečně nezpůsobilá. Vlivem trvalého deště by hrozilo zranění hráčů, proto jsme utkání co nejdříve přerušili a spolu s hráči jsme se odebrali do kabin,“ vysvětloval v rozhovoru pro Oneplay hlavní rozhodčí Daniel Vokoun.

Ten přišel stav trávníku nedlouho poté zkontrolovat. Když mu míč v kalužích vody několikrát začvachtal, bylo zřejmé, že se s předstihem pojede domů. „Kontrolovali jsme situaci, jak se bude ohledně srážek vyvíjet. Předpověď bohužel nebyla dobrá, proto jsme po sedmnácti minutách hrací plochu znovu zkontrolovali. Poté se to ještě zhoršovalo, zdraví hráčů by bylo skutečně ohroženo,“ líčil Vokoun.

Matěj Šín z Baníku na podmáčeném hřišti • ČTK

Baník i Teplice s odložením a pozdější dohrávkou souhlasily. Severočeši tak budou muset do Ostravy v zatím neznámém termínu vycestovat znovu. „Nevnímám to jako komplikaci, prostě se to stalo. Budeme se připravovat na nejbližší utkání,“ měl jasno kouč sklářů Zdenko Frťala.

„Myslím si, že to není ani tak o nás jako o fanoušcích, pro které hrajeme. Spíš je mi líto diváků než cesty sem. Už v úvodu tam byla nějaká srážka hráčů z důvodu deště, alespoň jsme tak předešli zraněním. Byl by nesmysl pokračovat. Zvítězil zdravý rozum, protože fakt by na tom hrát nešlo,“ navázal kouč.

Stejný názor měli i Slezané. „Už v průběhu hry jsem si říkal, že to bude špatně. Pro fotbal je jedině dobře, že se to přerušilo, jinak by se z toho stal antifotbal,“ věděl střelec jediné branky Lischka. „Jsem šťastný, že jsem dal gól, ale bohužel pro nás se to nedohrálo. Samozřejmě že gól by nám pak dodal vzpruhu, hrálo by se o něco líp, ale s fotbalem by to nemělo nic moc společného. Byly by z toho jen nákopy a souboje.“

Baník, který vyslal do boje oproti čtvrtečnímu duelu 2. předkola Evropské ligy s Legií z poloviny odlišnou sestavu, může pro odvetu v Polsku pošetřit síly. „Skončilo to 2:2, je to pořád otevřené. Určitě tam pojedeme sebevědomě. Všichni máme vidinu evropských pohárů, proto se o ně jdeme porvat,“ doplnil Lischka.