Procházka vs. Ulberg: Experti mají jasno. Český samuraj hraje brutální šachy, je lepší!
Samuraj stojící na druhé příčce světového pořadí míří do titulové bitvy jako obrovský favorit. Karty jsou při duelu Jiřího Procházky s Carlosem Ulbergem jasně rozdány, míní tuzemští i zahraniční experti. Český bijec opět využije svého nepředvídatelného stylu boje a znemožní soupeři plně využít jeho elitní kickboxerské dovednosti. Měl by Procházka zkusit dostat soka na zem a v jakém kole klání skončí? Na to odpovídá čtveřice insiderů. Souboj se odehraje v Miami už v neděli ráno středoevropského času.
André Reinders, bývalý mistr Evropy MMA
Jiří je ve všem lepší!
„Těžko se predikuje nejlepší možný scénář Jirkova zápasu. On to má vždycky adrenalinové, hlavně pro diváky, kteří mu drží palce. (směje se) Ulberg je sniper. V takřka všech jeho zápasech si vycukal své soupeře, trpělivě si počkal na příležitost a teprve, až soupeř chyboval nebo zaváhal, ho Ulberg trefil zdrcujícím úderem. To bude ale voda na mlýn Jirkovi.
Ten ho dokáže dostat pod tlak a organizovaným chaosem ho rozhodí z technického stylu a ukončí ho tvrdou kombinací ran. Jediné riziko je, že Jirka neobezřetně vběhne do Ulbergova kontru. Papírově je ale ve všech ohledech lepší. V postoji, ve kterém je Novozélanďan nejlepší, je náš borec důraznější, rychlejší a ještě nepředvídatelnější.“
Matěj Peňáz, někdejší světová osmička v kickboxingu
Tohle Ulberg nikdy na tréninku nezažil
„Mnozí Ulberga podceňují, ale já ne. Je neskutečně technický a rychlý. Určitě patří mezi nejrychlejší borce, se kterými se Jiří kdy potkal. Přesto mu ale bude sedět, protože má hodně klasický styl. Je ve standardním postoji a dělá pořád ty samé věci dokola. Tohle Jirkovi sedí. Náznaky a nepředvídatelným pohybem dokáže vyvolat u soupeřů spoustu prudkých reakcí a tím je unaví.
Můj styl je podobný jako Carlosův a s Jirkou toho mám dost natrénováno, takže vím, o čem mluvím. Pořád se pohybuje tělem i hlavou a proto je hrozně těžké ho zaměřit. Lidi si často dělají srandu, jak různě skáče a vysílá údery z všelijakých úhlů, ale ono to funguje. Carlos takové věci určitě nikdy v životě při sparingu nezažil, v kleci je uvidí poprvé a nebude si vůbec jistý, jak na ně reagovat.
Jirkova další výhoda spočívá v kondici. Nikdy se v zápase neunaví. Toho by mohl využít, zkusit Carlose svázat do klinče nebo hodit na zem a tam ho utavit. Jirka vyhraje ve čtvrtém kole K. O.“
Daniel Škvor, bývalý mistr světa v kickboxingu
Jirko, útoč, ale s rozumem!
„Ulberg se bude po celou dobu snažit, aby se nenechal strhnout do mely s Jiřím. Ví, že by se mu to těžce nevyplatilo. Bude se to snažit držet na delší vzdálenost a čekat, až Jirka vyrazí, aby ho nachytal kontra úderem, což se dříve povedlo Alexu Pereirovi. Samozřejmě doufám, že se mu to nepovede a Jirka bude měnit střehy a tancovat kolem něj, aby ho nestačil zaměřit.
Jirkova cesta k vítězství vede přes tlak. Ten ale musí být kontrolovaný. Nemůže tam běhat se zvednutou bradou a rukama u pasu. Měl by předvést to, co posledně ve třetím kole s Khalilem Rountreem. Útočil, ale systematicky a s rozumem. Klidně si může pomoct naznačováním strhů na zem nebo thaiboxerským klinčem, ve kterém může trefovat lokty a kolena.
Myslím, že Jirka vyhraje finišem ve druhém nebo třetím kole. Nejdřív otřese Ulbergem v postoji, a pak ho dobije technickým K. O. na zemi.“
Michal Martínek, bojovník KSW a bývalý šampion Oktagonu
Procházka hraje brutální šachy
„Jirka zase předvede jemu vlastní totální chaos. U něj nejde o náhodné nebo zbrklé akce, ale o cíleně vytvořený oblak, ve kterém hraje brutální šachy a ničí soupeře. Fanoušci v tom možná vidí jen rvačku se zavřenýma očima. Je to však přesný opak. Jakou zvolit strategii proti Ulbergovi? Ten je skvělý a hodně technický kickboxer, který spoléhá na kontra údery a bojuje na dlouhou vzdálenost.
Je jasné, že cesta na něj vede přes tlak. Ulberg bude stoprocentně spoléhat na pohyb na nohou a časté úhlování, což má ze svého týmu City Kickboxing dobře najeté a věří si v tom. Má za sebou devět výher, takže bude bojovat sebevědomě. Hrozit ale může jen v úvodních dvou kolech, pak to začne přebírat Jirka, který má neskutečnou fyzičku a dokáže držet stejné tempo celých dvacet pět minut.
Jiří vyhraje před limitem, jakým způsobem, je mu podle mě jedno. Ani nad tím dopředu nepřemýšlí. Když se mu naskytne šance na finiš, hned po ní půjde.“