Hořký návrat do UFC, McGregor se zranil v první sekundě: Jsem v temnotě. Fanoušci se zlobí
Smutný pohled na zašlou ikonu MMA. Velmi očekávaný návrat bojovníka Conora McGregora do UFC skončil hodně rychle a hořce. Někdejší dvojnásobný šampion si na turnaji v Las Vegas v úvodu bitvy proti Maxi Hollowayovi poranil koleno a rozhodčí musel zápas ukončit. Už po 69 sekundách. Zranění si sedmatřicetiletý Ir přivodil hned první technikou – naskočeným kopem, po němž nemotorně dopadl a podklesl.
„Conor pořád padá, něco není v pořádku,“ popisoval komentátor Daniel Cormier první sekundy utkání. Legendární Conor McGregor při comebacku po pěti letech a ošklivé zlomenině nohy nezvolil nejideálnější start. Ať už chtěl ohromit fanoušky, nebo jen zaskočit soupeře Maxe Hollowaye, špatně namířený kop z výskoku nebyl nejlepší volbou a stál ho celý mač. Při doskoku si zřejmě poranil koleno.
Když někdejšímu dvojnásobnému šampionovi vynechalo koleno potřetí, rozhodčí Michael Beltran zápas odmával. Zklamáním opařený McGregor se nejprve posadil v kleci, načež ji ještě před vyhlášením výsledku opustil.
„Jsem naprosto zdevastovaný. Neměl jsem před zápasem žádné zranění. Před utkáním jsem navíc běžně kopal i ve skoku, jak v tréninku, tak ještě v rozcvičovně v aréně před nástupem. Tohle přišlo odnikud. Jsem v temnotě. Mohu to popsat jen jako peklo,“ smutnil McGregor.
Soupeř se irského bijce vzápětí zastal ještě při pozápasovém rozhovoru. „Nejprve vás poprosím, zatleskejte Conorovi. Je to zvíře. I když utrpěl zranění, stále se snažil bojovat. Já chtěl, aby byl zápas zastaven, ale on se dál snažil a pokračoval. Ale vy, lidi, máte štěstí, protože odteď se můžete těšit na náš další zápas,“ povídal Američan.
Už tento mač byl pro vedení UFC obrovským tržním hitem a další utkání Holloway - McGregor pro něj dává perfektní smysl. Pokud k němu ale má dojít, tak ne dřív než za rok.
„Návrat po pěti letech je sakra těžká věc. Čekal jsem však aspoň jedno kolo pořádné bitvy. Pak se stane toto. Podle prvního posouzení jde o prasklý zkřížený vaz,“ krčil rameny Dana White, prezident UFC, na tiskové konferenci.
Reakce naštvaných a zklamaných fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. „McGregor byl evidentně zraněný už před zápasem, měli ho zrušit,“ píše jeden z nich na sociálnich sítích. „UFC je zkorumpovaná, jsou to zloději. Conor věděl, že není zdravý,“ zlobí se další.
„Asi je čas na to, aby zvážil odchod do důchodu. Nedokážu si představit, že by zvládl comeback po dvou zraněních nohy. Cením ho ale za to, že na zápas dorazil,“ uzavírá jiný z diváků.