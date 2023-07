Legenda UFC se v kleci neukázala přes dva roky. Přesto je irský bijec Conor McGregor (35) stále středem pozornosti. Naposledy se připletl k hádce na rodinném pohřbu, která vyústila v hromadnou rvačku. Kontroverzní bojovník se však údajně do potyčky nezapojil a kvůli strachu z případných spekulací raději se svými bodyguardy z místa odjel.

Rodák z Dublinu, kterému se jako prvnímu v historii UFC podařilo držet titul ze dvou váhových kategorií zároveň, si v životě prošel už mnoha skandály. Nedávno například udeřil maskota Miami Heats, kterého fanoušci nazývají Burnie. Ten musel být následně převezen do nemocnice s lehkým otřesem mozku.

Poslední incident, ve kterém je Conor McGregor zapleten, se udál na pohřbu jeho tety. Na ten přiletěl z USA, kde trávil dovolenou s manželkou. Po obřadu se rodina a další účastníci přesunuli do liverpoolského baru The Saddle Pub. Co bylo příčinou potyčky se zatím neví. Mělo se do ní však zapojit několik členů bližšího rodinného kruhu.

„Ve večerních hodinách jsme dostali zprávu o hádce v hospodě The Saddle Pub. Místo jsme posléze navštívili a zpovídali několik svědků. Nikdo nebyl zatčen, ale vyšetřování případu za účelem zjištění podrobností nadále probíhá,“ uvedl ve svém prohlášení mluvčí liverpoolské policie.

Na sociálních sítích se poté objevilo video, kde irský zápasník urychleně nastupuje do auta a společně se svou ochrankou odjíždí z baru. To vyvolalo na internetu velkou řadu otázek. Bývalý držitel několika pásů ale účast v roztržce popírá. To potvrdili i zaměstnanci baru, kteří se postavili na jeho stranu.

„Pan McGregor se u nás choval jako gentleman. Po celou dobu své přítomnosti byl zdvořilý a slušný ke všem našim zaměstnancům a členům, kteří se s ním chtěli fotit. Za celou rodinu pak dokonce přispěl na charitativní účely,“ sdělil jeden ze členů personálu.