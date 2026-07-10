McGregor se vrací po sérii excesů: Odpustil jsem si! Expert: Holloway ho přejede, pokud...
Pět let nestál v kleci, z posledních pěti zápasů čtyři prohrál a sportovní důchod trávil z nemalé části v nočních klubech. A přesto dokáže Conor McGregor při návratu do akce uchvacovat. Každé jeho video či rozhovor trhá na YouTube rekordy. Svět bojových sportů aktuálně neřeší jinou otázku, než jakou formu někdejší šampion v sobotu na turnaji UFC 329 v Las Vegas ukáže a zda bude stačit na Maxe Hollowaye, který během jeho nepřítomnosti absolvoval sedm zápasů.
Za týden osmatřicetiletá legenda se vrací a není jediného interview před sobotním kláním, kdy neodpovídá na otázku: Proč? Conor McGregor vydělal během kariéry, jež započala v roce 2008, vyšší desítky milionů dolarů, rozjel úspěšný byznys s whiskey a zahrál si hlavní roli v hollywoodském trháku Hrozba smrti. Proč opět podstupovat náročnou tříměsíční přípravu?
Bojové sporty jej už jednou zachránily před sešupem na scestí. Ještě před profesionálním debutem se náctiletý bouřlivák pouštěl do různých potyček na ulicích Dublinu. Jeho kouč John Kavanagh ho tehdy přesvědčil, aby přestal marnit zápasnický talent ve rvačkách, ale začal ho úročit v kleci. Povedlo se. Ze sígra se stal elitní sportovec a později také dvojnásobný světový šampion UFC a největší hvězda historie MMA.
Po velkolepém vzestupu však následoval strmý propad. Před pár měsíci týden co týden kolovala na sítích videa opilého irského bijce na večírcích v nočních klubech, praskla na něj nevěra a loni soud nevyhověl jeho odvolání proti rozsudku za sexuální napadení, k němuž mělo dojít před osmi lety.
Po celé řadě kontroverzí se McGregor opět chytl záchranného lana ve formě bojových sportů.
„Vracím se, protože miluji zápasení a soutěžení. Chybělo mi to. Tiskové konference, nástup do klece, bouřící aréna. To vše je skvělé. Nejvíce se ale těším přímo na dění v kleci. Mám cíl a jsem teď díky tomu mnohem klidnější a soustředěnější člověk,“ povídá Ir před utkáním.
Padl jsem na úplné dno
Nevyhýbá se ani otázkám na jeho skandály. „Nelituji ničeho. Odpustil jsem si. Ano, odpustil jsem si, že jsem se zostudil a pošlapal to, co jsem vybudoval. Už takové chyby nikdy znovu neudělám. Jsem skutečně vděčný za lekce, kterých se mi dostalo. Padl jsem na úplné dno,“ zpovídá se McGregor.
Byť si někdejší šampion poničil kdysi zářnou reputaci a od jeho největších výher uplynulo deset let, obrovská pozornost, která míří na každé jeho video, rozhovor či dokonce jen příspěvek na sociálních sítích, ukazuje, že je stále hlavní tváří celého sportu MMA.
Očekávání fanoušků ale dalece přesahují to, co podle expertů pravděpodobně uvidíme v kleci. „Pět let je skutečně hodně dlouhá doba. A ani při jeho posledních zápasech nepodával nijak senzační výkon. Při tom úplně posledním si navíc dost ošklivě zlomil nohu a není vůbec jasné, jak se to nyní projeví na pohybu, nebo kopech,“ míní André Reinders, přední český trenér.
„Nejde proti žádnému vyčpělému matadorovi, ale proti elitnímu Hollowayovi, který ještě stále zažívá výkonnostní vrchol. McGregor jej může ohrozit v prvním kole. Pokud bude zápas trvat déle, Holloway ho přejede,“ dodává.
Pokud by se Irovi přeci jen podařilo šokovat svět, ocitnul by se v pro něj perfektní situaci. Rázem by se stal titulovým vyzyvatelem a mohl by si tak nárokovat zápas se šampionem Justinem Gaethjem.
Conor McGregor:
- Národnost: irská
- Narozen: 14. července 1988 (37 let)
- Výška: 175 cm
- Rozsah paží: 188 cm
- Kategorie: velterová váha (-77,2 kg)
- Bilance: 22 výher/6 proher
- Bilance v UFC: 10 výher/4 prohry
- Ukončení: 19 KO/1 submise
- Cenné skalpy: Eddie Alvarez, José Aldo, Dustin Poirier
- Tituly: Cage Warriors (2012), UFC (2015-2017)