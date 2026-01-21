Měsíc od zatčení Vémoly. Vazba, kauce a propuštění: Karlos je doma, ale...
Policejní razie, zatčení, obvinění z drogové činnosti, operace a propuštění na kauci. Bezmála před měsícem vypukla exponovaná kauza, do které je mimo jiné zapleten známý český bojovník MMA Karlos Vémola. Během vánočních svátků patřilo jeho zatčení a celá akce zvaná Padrino mezi hlavní témata tuzemského mediálního prostoru. Případ nabral opět tempo tento týden, kdy byl Vémola propuštěn na kauci a Národní protidrogová centrála zveřejnila další detaily příběhu.
Vše začalo den před Vánoci. Policie ve spolupráci s celníky v ranních hodinách spustila akci Padrino a zatkla tři lidi. Jeden ze zásahů proběhl také v domě Karlose Vémoly v Měchenicích u Prahy. Čtyřicetiletý bývalý šampion Oktagonu se zrovna připravoval na akutní operaci čelisti. Následovala prohlídka a záhy taky zatčení.
V bydlišti Vémoly policie nic nenašla, což ale nebránilo předání obvinění. Mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová uvedla, že pět zadržených osob bylo vzato do vazby a obviněno z trestného činu nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Protože se jednalo o organizovanou skupinu působící ve více státech, hrozí obviněným podle zákona deset až 18 let vězení.
Na tiskovou zprávu policie navázala média, web iDnes.cz přišel s informací, že má jít o pašování kokainu do Británie, což později potvrdila mluvčí NPC Šmoldasová.
Kritický stav, šílené bolesti
Kromě spekulací o různých důvodech pro obvinění Vémoly a dalších čtyř osob se hojně rozebíral také zdravotní stav bojovníka přezdívaného Terminátor. „K zadržení došlo, když vyrážel na operaci. Teď je ve stavu, který se blíží kritickému, a je převážen do nemocnice mimo Prahu. Má opravdu šílené bolesti. Došlo tedy k velmi neuváženému ohrožení jeho zdraví,“ uvedl den po zatčení Aleš Rataj, Vémolův manažer. K operaci nakonec došlo týden po zatčení.
Pětadvacet dní strávil Vémola v pankráckém vězení. V pondělí 19. ledna jeho brány opustil na kauci, která měla podle zjištění serveru Novinky činit patnáct milionů korun. Sérii gratulací a vítacích zpráv veteránovi UFC přerušilo další tiskové prohlášení Národní protidrogové centrály.
Mluvčí Šmoldasová v něm odkryla dosud neznámé části případu a rozšířila to, co naznačil Vémolův advokát Vlastimil Rampula. Ten po vznesení obvinění řekl: „Klient je obviněn z účasti na jednání, které se mělo stát před pěti lety, navíc v cizině, a za toto jednání je již příslušný pachatel odsouzen.“
Historie případu se skutečně táhne až do roku 2020. „V dubnu roku 2020 vyrazilo z České republiky nákladní vozidlo s přívěsem. Směřovalo do Nizozemska a dále do britského přístavu Dover, kde kontrola v kamionu s dětskými hračkami zajistila padesát kilogramů kokainu ukrytého ve schránce za kabinou řidiče,“ stojí ve zprávě NPC.
Pracovní aktivity v zahraničí
„Dovoz kokainu měl zajistit a koordinovat jeden z Čechů zadržených a obviněných koncem loňského roku v České republice. Podle zjištění kriminalistů na trestné činnosti spolupracoval s cizincem Chrisem M., kterého znal z prostředí bojových sportů. V květnu 2020 měla podle zjištění detektivů tatáž skupina podobným způsobem organizovat pašování dalších sedmatřiceti kilo kokainu směřujících z Nizozemska do Velké Británie,“ uvedla mluvčí NPC Šmoldasová.
Vémola bude nadále stíhán na svobodě, avšak pod dohledem probačního úředníka a se zákazem vycestovat mimo Českou republiku. Advokát obviněného přesto vidí možnost, jak by se slavný bijec mohl mimo tuzemské území dostat.
„Klient má samozřejmě pracovní aktivity i v zahraničí, ale trestní řád na to pamatuje, takže kdyby bylo nezbytně nutné, se svolením státního zástupce může na krátkou dobu vycestovat, odpracovat si, co je potřeba, a zase se vrátit,“ poznamenal Rampula.
Organizace Oktagon potvrdila, že ve spolupráci s Vémolou v roli komentátora bude pokračovat. Znovu bude takto účinkovat v polovině února v Ostravě na turnaji s pořadovým číslem 84.