Schumacher byl stejně lepší než Hamilton? Polemiku neutne ani rekord

Do nedělní Velké ceny Toskánska formule 1 odstartuje z pole position mistr světa Lewis Hamilton • ČTK / AP / Luca Bruno

Michael Schumacher vs. Lewis Hamilton. Otázka, kdo je lepší pilot, bude znít dál i po překonání rekordu... • Koláž iSport.cz

Bude to jinačí kulisa než před dvěma týdny. Nedávno vystavěnou trať v bývalém olympijském parku v Soči nahradí veletradiční Nürburgring. Místo slunečného počasí může dnes přijít pořádný slejvák. Hlavní tahák ale zůstává i pro GP Eifelu neměnný.

Vyrovná Lewis Hamilton na druhý pokus rekordních 91 výher Michaela Schumachera? „Jsem připraven na pořádnou výzvu,“ prohlásil po pátečních propršených trénincích s tím, že si musí zvykat i na nové tváře, neboť dva zaměstnanci Mercedesu opustili tým kvůli nákaze koronavirem.

O to víc je ale britský mistr světa odhodlaný.

Před čtrnácti dny ho o triumf obrala penalizace kvůli nacvičování startů z nepovolené zóny a on se při svém hněvu pustil do komisařů, že ho chtějí cíleně zastavit. Později svá slova mírnil, že se jen upravují pravidla, aby byla F1 zajímavější. V jeho případě se však zdá, že je vyrovnání rekordu 91 výher jen otázkou času. Jen letos zbývá do konce sezony 7 závodů. A tohle je jeho pokus č. 2.

Hamilton už Schumachera překonal v počtu pódií (159:155), pole position (96:68) a též se počítá, že ho letos srovná i v počtu sedmi mistrovských titulů (zatím má v čele 44 bodový náskok). Jenže jak rekordní čísla bobtnají, vyvstává i další polemika. Vyrovná se mu Brit, i co se týče prestiže?

Schumacher vítězil vždy

„Nemyslím si. Schumacher bude pořád o krok před Hamiltonem,“ nechal se například slyšet na toto téma dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso.

Jen pro porovnání: Schumacher potřeboval na mezník 91 výher 248 závodů, Hamilton by v případě víkendového vítězství byl na kótě 261. A to hned svých 69 vítězství nasbíral v o dost odskočeném Mercedesu, zatímco Schumacherovo Ferrari se dřív přetahovalo s podobně silným McLarenem.

„Pamatuji si na Michaela jako na jezdce s tím největším talentem. Lewis je velmi dobrý, nejlepší ze své generace, ale nevyhrál titul u McLarenu, když měl za týmového kolegu Jensona Buttona nebo se přes něj i v Mercedesu jednou dostal Nico Rosberg. Toto se Michaelovi nikdy nestalo – on prostě vítězil vždy,“ hodnotil Alonso.

Sám Schumacher vždy razil heslo, že rekordy jsou od toho, aby se překonávaly. Jednou dokonce Hamiltona, coby kata svých rekordů, předpověděl. Přesto je jejich porovnávání i v padocku dost ošidným tématem.

Pilot už toho k autu nemá moc co říct

„Oba jsou nesmírně talentovaní v tom, co s autem umí a jak dokážou vyždímat výkon ze sfér, kde se zdá, že už nic není. Oba však také závodili v jiných érách, podnicích a typech aut,“ uvedl bývalý šéf Ferrari a aktuální sportovní ředitel F1 Ross Brawn.

„Lewis je velký profík, naprosto zapálený a soustředěný, zatímco Michael měl zase smysl pro detail při zlepšování vozu. Po technologické stránce to byla jiná éra, než je nyní a celkový vliv pilota na nasbíraná data byl větší. Naopak teď jezdec jen vyskočí z auta a inženýr mu ihned analyzuje chování auta v každé zatáčce, takže samotný pilot pak už toho nemá moc co říct,“ dodal Brawn.

Ať už tedy dnes Hamilton Schumacherových 91 výher srovná, nebo ne, polemika o tom, kdo z nich je nejlepší v historii tímto okamžikem ani zdaleka neskončí. A kdo ví, jestli někdy...