Jede se Valašská rally. Obhájí Kopecký loňský triumf?

Změny v rallyovém kalendáři MČR zamotaly hlavu i pořadatelům Valašské Rally, která letos měla slavit 40. výročí. Organizátoři tak využili konání Rally Fulnek a spojili obě akce dohromady. O víkendu 7. - 9. srpna tak proběhne dvoudenní rallye, která se bude oficiálně jmenovat KOWAX ValMez Rally 2020 a jednodenní KOWAX Rallysprint 2020. 40. ročník Valašské Rally oficiálně proběhne až v roce 2021.

V nezvyklé roli až druhého jezdce průběžného pořadí mistrovství České republiky se postaví na start Valašské rally tovární jezdec Škody Jan Kopecký. Úřadující domácí šampion a král posledních let na úvodní Bohemia rallye těsně prohrál se svým dlouholetým rivalem Václavem Pechem.

"Úvod sezony ukázal, že konkurence je mimořádně silná. O to víc nás to baví a věřím, že si opět na své přijdou i diváci. Za nás mohu slíbit, že uděláme maximum pro to, abychom Valašku vyhráli. Naším cílem zůstává obhajoba českého titulu," řekl Kopecký, jenž před necelým měsícem za Pechem zaostal o šest sekund.

Už páteční Shakedown mohl leccos naznačit. Zatímco Kopecký podlehl až ve finále dvojici Černý / Černohorský. Václav Pech skončil 18.

Trasa a program Valašské Rally 2020

Na programu dvoudenní rally je 143,18 měřených kilometrů, rallysprint má zhruba poloviční délku. Celkem na závodníky čeká 16 rychlostních zkoušek. Centrem závodu je polygon v areálu kopřivnické Tatry, kde proběhne páteční Shakedown i dvě sobotní a nedělní rychlostní zkoušky.

RZ Název Délka Čas startu Shakedown 2,51 km 7. 8. v 17:30 1. etapa KOWAX ValMez Rally 2020 a KOWAK Rallysprint 2020 RZ1 Fulnek 6,89 km 8. 8. v 7:57 RZ2 Lešná 12,66 km 8. 8. v 8:45 RZ3 Bystřička 8,16 km 8. 8. v 9:23 RZ4 Tatra I 7,73 km 8. 8. v 10:28 RZ5 Fulnek 6,89 km 8. 8. v 13:23 RZ6 Lešná 12,66 km 8. 8. v 14:11 RZ7 Bystřička 8,16 km 8. 8. v 14:49 RZ8 Tatra I 7,73 km 8. 8. v 15:54 2. etapa KOWAX ValMez Rally 2020 RZ9 Choryně 9,78 km 9. 8. v 8:03 RZ10 Juřinka 12,94 km 9. 8. v 8:29 RZ11 Hájov 5,82 km 9. 8. v 9:34 RZ12 Tatra II 7,61 km 9. 8. v 10:03 RZ13 Tatra II 7,61 km 9. 8. v 12:19 RZ14 Hájov 5,82 km 9. 8. v 13:03 RZ15 Choryně 9,78 km 9. 8. v 14:19 RZ16 Juřinka 12,94 km 9. 8. v 14:45

Startovní listina Valašské Rally 2020

St. číslo Jezdec Spolujezdec Vůz 1 Jan Kopecký Jan Hloušek Škoda Fabia Rally2 evo 2 Ondřej Bisaha Petr Těšínský Hyundai i20 3 Václav Pech ml. Petr Uhel Ford Focus RS WRC 4 Filip Mareš Radovan Bucha Škoda Fabia Rally2 evo 5 Jan Černý Petr Černohorský VW Polo GTI R5 6 Miroslav Jakeš Petr Machů Škoda Fabia R5 7 Martin Vlček Karolína Jugasová Hyundai i20 R5 8 Roman Odložilík Martin Tureček VW Polo GTI R5 9 Jan Dohnal Ivo Vybíral Renault Clio S1600 10 Petr Semerád Jiří Hovorka Škoda Fabia Rally2 evo

Vstupenky na Valašskou Rally 2020

RZ Cena Shakedown + servis 50 Kč RZ Fulnek 80 Kč RZ Lešná 80 Kč RZ Bystřička 80 Kč RZ Choryně 80 Kč RZ Juřinka 80 Kč RZ Hájov 80 Kč RZ Tatra I 100 Kč RZ Tatra II 100 Kč

Kalendář MČR v rallye

Termín Akce 10. - 12. července 2020 Rallye Bohemia 2020 7. - 9. srpna 2020 Valašská Rally 2020 27. - 28. září 2020 Rally Pačejov 2020 6. - 8. listopadu 2020 Rallye Šumava Klatovy 2020

Vítězové Valašské Rally od roku 2016

Ročník 1. místo 2. místo 3. místo 2019 Kopecký / Dresler (ČR) Pech ml. / Uhel (ČR) Mareš / Hloušek (ČR) 2018 Kopecký / Dresler Pech ml. / Uhel Veiby / Skjaermoen (Nor.) 2017 Kopecký / Dresler Pech ml. / Uhel Černý / Černohorský (ČR) 2016 Černý / Černohorský Odložilík / Tureček (ČR) Vlček / Žáková (ČR)

Mistři ČR v rallye od roku 2010