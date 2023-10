Kolik stojí WRC auto a kolik může maximálně jet? Cais popsal detaily

Komunikace se spolujezdcem

„V autě je zařízení zvané intercom, kterým komunikuju se spolujezdcem. Ten máme propojený s helmami, díky čemuž slyšíme, co říkáme. To je v rally opravdu nezbytná věc, bez které by to nešlo. Vevnitř auta máme speciální sedačky, kterým se říká ušáci. Mají tak velké „uši“, že na sebe se spolujezdcem ani nevidíme. On mi vidí jen ruce a já mu nohy. Celou dobu slyším de facto jen jeho hlas ve vysílačce. Musím mu tedy věřit, že opravdu čte to správné. Spolujezdec během rychlostní zkoušky říká například: pravá pět, levá jedna… Číslo jedna znamená, že to bude opravdu mírná zatáčka. Pravá pět je zatáčka do pravého úhlu a pravá devět by byl vyloženě vracák.“