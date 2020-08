Pohár národů v Praze se blíží, půjde i o Tokio. Kellnerová čeká emoce | iSport.cz

„Pro všechny, kdo vyrůstali mezi koňmi, je Pohár národů srdcovou záležitostí, i já se velmi těším. Startoval jsem v něm naposledy minulý rok, ale rád vzpomínám i na ten doposud poslední, který se konal v Praze,“ řekl nejzkušenější člen týmu Aleš Opatrný. „Doufám, že s týmem postoupíme do druhého kola z předních míst, a že s ostatními členy týmu dokážeme kvalifikovat všechny čtyři koně na olympiádu,“ vyslovil odvážné přání.

Podle Anny Kellnerové bude na parkurovém kolbišti vidět hodně emocí, půjde totiž právě o olympijskou kvalifikaci. „Ale nejen to. Pro mě osobně má velký význam i to, že se jedná o první velký závod od mého zranění,“ připomněla loňskou vážnou zlomeninu nohy, kterou utrpěla na mítinku Global Champions League v Madridu a která ji připravila i o vyvrcholení sezony Prague PlayOffs.

Opatrný ví, že na startu budou opravdu silné týmy. „Jsem rád, že mám dobré koně. Do Poháru národů nastoupím s Gentlemenem, protože celou sezonu, a hlavně poslední závody skáče moc dobře,“ vysvětlil jezdec, který už olympijskou kvalifikaci splnil s Forewerem.

Kamil Papoušek považuje za čest být členem týmu. „Už jednou jsem Pohár absolvoval na domácí půdě v Poděbradech a moc dobře si na ten pocit pamatuji. Je to na jednu stranu velká zodpovědnost, ale o to víc se na to těším,“ řekl. „I pro mě to znamená opravdu moc. Nejsem z generace, kdy se skákalo v Poděbradech a na Císařském ostrově, tak jsem před českým publikem ještě v Poháru nestartoval,“ dodal čtvrtý člen týmu Ondřej Zvára.

Pohár národů se uskuteční v rámci mezinárodních CSIO závodů, Praha tak přinese hned dvě šance na olympijskou kvalifikaci. „To je obrovská příležitost, podmínky momentálně nejsou příznivé, abychom se dostávali na mezinárodní soutěže. Uvidíme, jak budu závodit v Poháru národů a jestli se kvalifikujeme s Catch Me If You Can do Grand Prix. Každopádně v první řadě je v plánu plně se soustředit na první možnou kvalifikaci v Poháru národů,“ řekla Kellnerová.

„Samozřejmě nebude jednoduché absolvovat první kolo Poháru národů i Grand Prix čistě, ale ta možnost tady je a je to zároveň velká výzva a velká příležitost mít olympijskou kvalifikaci splněnou,“ dodal Kamil Papoušek.

„Já jsem také rád, že máme možnost si kvalifikaci splnit doma a nemusíme kvůli ní nikam daleko cestovat, ale pořád jsem přesvědčený o tom, že koně, kteří na olympiádu mají jet, jsou schopni kvalitu potvrdit na kterýchkoliv závodech. Já jsem optimista a věřím, že šancí na kvalifikaci, ať už na podzim nebo příští rok na jaře, bude ještě dost,“namítl Ondřej Zvára.

Situace je však poměrně nevyzpytatelná, a tak se všichni čtyři budou snažit olympiádu vyjet v Praze. „Já doufám, že limit splním, a pak už si budu závody vybírat tak, abych své koně co nejlépe připravil. Snad nám koronavirus opět nezavře hranice,“ zadoufal Opatrný.

Mezinárodní závody CSIO3* Prague Cup se v Praze – Velké Chuchli uskuteční od 20. do 23. srpna.