Bobista Dvořák v Pekingu vyletěl z dráhy. Velká chyba je zatím k smíchu

Olympijská vesnice v Jen-čchingu na pekingském předměstí je ze tří ubytovacích areálů pro olympioniky ta nejmenší, bydlí tu jen bobisté, sáňkaři, skeletonisté a alpští lyžaři.

„Líbí se mi tady moc. Můžu to porovnat s Koreou i s Ruskem. Je vidět, že Číňani jsou připravení, podmínky jsou super. Pokoje jsou docela malinké, s Kubou (Noskem) se docela mačkáme, ale celkově je zázemí super,“ pochvaluje si Dvořák.

Nadšený je i brzdař Dominik Záleský, národní rekordman v běhu na 100 metrů, který se na olympiádu dostal se čtyřbobem poté, co se mu to vloni v létě nepovedlo se sprinterskou štafetou.

„Vesnice je fakt nádherná. Je trošku menší, je nás tu míň, není to tak přelidněné. Ale zatím super, využíváme vesnici na maximum,“ líčí Záleský, který dlouhodobě pracuje na zvýšení své sprinterské váhy. „Bojím se, že za dva týdny bude jídlo monotónní. Doufám, že se to změní a podaří se mi nějaké kilo přibrat.“

Bobisté si zatím připravují české odznáčky na tradiční vyměňování se sportovci z ostatních zemí. Na výběr budou mít mezi hvězdami svého sportu, nebo třeba lyžaři známých jmen.

„Hrajeme vyměňování odznáčků, uvidíme, kdo jich nasbírá víc do konce olympiády,“ usmívá se Záleský.

„Čekám, až se dostanu na dráhu. Chci si vyměnit odznáčky s bobisty. Když je dostanu od Kanaďana Krippse, nebo od Friedricha, budu mít osobní vzpomínku,“ jmenuje Dvořák elitní piloty.

Bobisté si sice úplně novou olympijskou dráhu vyzkoušeli už při říjnovém tréninkovém kempu a na olympiádě ji našli ve velmi podobném stavu.

„Olympijská dráha je vlastně úplně stejná, jako když jsme tady byla v říjnu,“ líčil Dvořák po první prohlídce trati. „Možná na některých místech je led malinko narostlý, ale není to nic hrozného. Uvidíme, jak se to bude chovat v tréninku. Jediná změna je startovní trámek, který je asi o dva centimetry vyšší, ale to bude na brzdařích, jak se s tím poperou, myslím, že to nebude problém.“

Zatímco Dvořák už je na své třetí olympiádě, Záleský je nováčkem. Atletický národní rekordman a mistr republiky v běhu na 100 metrů si boby sice vyzkoušel už před pěti lety, teprve v této sezoně se jim ale věnoval naplno. V bobu má přitom důležitou funkci brzdaře. Na startu pomůže roztlačit bob, naskočí do něj a dole má klíčový úkol – zabrzdit.

„Po pravdě moc nemyslím, si myslím,“ směje se Záleský s myšlenkami na jízdu. „Většinou se držím a věřím pilotovi. Vnímám, kde v té dráze jsem, počítám zatáčky, abych věděl, kde přesně zabrzdit. V Innsbrucku se mi to v prvním závodě s Dominikem nepovedlo a dojeli jsme až na gumy. Naštěstí naše nože vydržely.“