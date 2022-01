Čeští bobisti se tradičně společně tetovali. Jamajčani? Super reklama

Dlouhá tradice trvá dál. Čtyři čeští bobisté nominovaní na olympiádu v Pekingu navázali na dávný reprezentační zvyk a před odletem do Pekingu se nechali společně tetovat. V Číně se potkají i s novodobými Kokosy na sněhu. „Snad to nebude jak ve filmu, kde se v poslední zatáčce zasekli,“ směje se pilot Dominik Dvořák.

Před svými předchůdci se nemusí stydět. Velká tradice českého bobového týmu začala už v roce 1994 před olympiádou v Lillehammeru v éře legendárního pilota Jiřího Džmury. A i tentokrát parta českých bobistů oslavila cestu na olympijské hry troškou společné bolesti v tetovacím salonu.

„Strašně mě baví ta tradice, tohle děláme před každou olympiádou. Bylo to už za dob Honzy Vrby, Ivoše Danileviče, všech českých posádek před námi. Přijde mi super, že to držíme, že to pořád funguje,“ usmívá se pilot Dvořák.

Z české čtveřice pro Peking je olympijským nováčkem jediný Dominik Záleský. Národní rekordman v běhu na 100 metrů a na stovce loňský mistr republiky, si tak na pravý biceps nechal vytetovat klasiku – olympijské kruhy.

„Možná časem přidám nápis,“ uvažoval Záleský.

Ostatní tři borci už olympijské zkušenosti mají, byli spolu na minulých Hrách v korejském Pchjongčchangu a na svých tělech už se jim olympijské kruhy skvěly. Dvořák s Jakubem Noskem si teď na ruce přidali logo Her v Pekingu, Jan Šindelář obohatil motiv, který měl na prsou už v Koreji.

„Měl jsem tam logo olympiády, olympijské kruhy a rok 2018, nechal jsem si přidělat rok 2022 a přidal si olympijské motto,“ vysvětloval Šindelář, který si na břicho nechal vypálit slova CITUS, ALTIUS, FORTIUS (rychleji, výše, silněji).

„Děláme týmový sport, je to tradice, čeští bobisti už strašně dlouho na tetování vždycky chodili společně,“ dodal Šindelář.

Český tým má zatím za sebou dobrodružnou sezonu, v níž se střídaly lepší i horší výsledky. A do pohody družstva zasáhly především pozitivní testy na COVID při závodech v lotyšské Siguldě.

„Letošní sezona byla fakt nahoru, dolů, COVID nám v tom zamotal docela dost. Na druhou stranu, docela se mi líbil ve dvojbobech poslední závod ve Švýcarsku. Bylo víc závodů, které se docela povedly,“ hodnotil Dvořák.

Před týdnem ve svatém Mořici skončil český dvojbob desátý v závodě Světového poháru a osmý v pořadí evropského šampionátu.

„Ambice se asi nemění, to je pořád stejné, top deset na olympiádě, to je náš cíl,“ říká Dvořák.

Pilot se podílel i na vývoji designu českých bobů pro olympiádu. Ten zdobí na náraznících trikolóra a z boku zdobí bílou plachu zlatý český lev.

„Myslím si, že to vypadá dobře. Pokusíme se to víc propálit na sítích, aby to bylo vidět,“ usmívá se Dvořák.

„Design máme s sebou, budeme to lepit až v Číně. Otázka je, jestli z toho vyjde lev, nebo nějaké jiné zvíře,“ culí se Šindelář.

Na olympiádě v Pekingu se Češi potkají také s jamajskými bobisty, kteří se na Hry probojovali poprvé po 24 letech.

„Neznáme je, jezdili celou sezonu v Severoamrickém poháru, pak jeli Evropský pohár, z toho se jim podařilo vyjet si olympiádu. Je to určitě super reklama, doufám, že nebudou poslední a předvedou dobrý výsledek,“ říká Šindelář.

Češi doufají, že na rozdíl od Jamajčanů nebudou muset nosit boby z dráhy na ramenou.

„Dost často nakládáme čtyřbob do auta, musíme ho zvednout a naložit na korbu. Dá se to, ale má 210, 220 kilo. Není to úplně nejjednodušší,“ usmívá se Dvořák.