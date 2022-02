Bloudění sdruženářů: Nor takhle přišel o medaili, trať si spletl i Čech Portyk

Z jedné strany je to historka do silvestrovských sestřihů, z té druhé pořádná sportovní tragédie. Po tom všem, co si prožil, měl Jarl Magnus Riiber rozjetý olympijský závod v severské kombinaci se skokem na velkém můstku na medaili. Při průjezdu do druhého ze čtyř kol desetikilometrového běhu na lyžích ale omylem zabočil do cíle. Svůj omyl si uvědomil asi po sto metrech, otočil se a vrátil se na trať ještě stále v čele. O zbytek náskoku ale brzy přišel a nakonec dojel do cíle až osmý.

Je to tragikomický příběh. Riiber byl celý olympijský cyklus vládcem severské kombinace. Třikrát za sebou vyhrál Světový pohár, je už čtyřnásobným mistrem světa. Když ale přiletěl na olympiádu do Číny, putoval s pozitivním testem na COVID do izolace.

Minulý týden přišel o první individuální závod se skokem na středním můstku. V sobotu měl ale negativní test a v úterý mohl na start. Skok suverénně vyhrál, pak přišel osudný omyl. Riiber si ale nemyslí, že ho stál zlato.

„Moje běžecká forma nebyla dobrá. Necítím se úplně fit, takže i když jsem tou chybou ztratil půl minuty, moc to nezměnilo. Možná bych mohl bojovat o bronz, ale na tom nezáleží. Počítá se zlato,“ řekl Riiber Eurosportu.

Nebyl však jediným závodníkem, který na trati zabloudil. Čechovi Tomáši Portykovi se to přihodilo těsně před koncem závodu, když na stadionu místo do cílového prostoru zabočil na dráhu vedoucí na další kolo. I on si chybu uvědomil a vrátil se na trať, ztratil však několik desítek sekund.

„Já nevím, co bych k tomu řekl. Prostě moje chyba, už jsem se viděl v cíli, byla mi hrozná zima. Věděl jsem, že už to mám za sebou, pak jsem se najednou otočil, že jedu špatně,“ vysvětloval Portyk. „Bylo to asi tím, že jsem byl hodně vyčerpaný, už jsem na to neměl. Nevím, co se stalo, přijde mi to směšné. Jestli bych dojel pětadvacetý nebo sedmadvacetý, to už nehraje takovou roli. Slyšel jsem, že se to nestalo jenom mně, že se to stalo i Jarlovi, aspoň v tom nejsem sám…“

I za Portykem stojí příběh. Koncem minulé sezony cítil velké vyčerpání a vyšetření kostní dřeně odhalilo, že se jeho tělo vzepřelo dlouhodobé velké zátěži. Před olympijskou zimou si tak Portyk musel místo dalšího tréninku odpočinout a začínal od nuly. Přesto se probojoval na olympiádu, kde skončil v závodě se skokem na středním můstku dvacátý. V úterý byl ve výsledcích dvacátý sedmý. Ve skokanské části mu uškodil větrný odpočet za skok dlouhý 128 metrů. A pak přišla chyba před finišem běžeckého závodu, který probíhal v dalším návalu hrozné čínské zimy. Oficiální teplota? Minus 19,8 stupně Celsia.

„Už jsem moc neřešil, která bije, mně byla hrozná zima, viděl jsem se v cíli, až se ohřeju. Najednou jsem koukal, že jedu špatně. To se stane, tohle závody přináší. Stalo se,“ líčil Portyk. „Jelikož přes léto nemám natrénováno, musel jsem síly hodně šetřit. Bude to znít asi hloupě, ale po tom létu, co se všechno stalo, můžu být asi spokojený.“

Nejlepším Čechem byl na osmnáctém místě Jan Vytrval, který se posunul z 23. místa po skoku a zaznamenal nejlepší umístění své kariéry.

„Osmnácté místo je nejlepší jak ve svěťáku, tak na velké akci, takže spokojenost,“ radoval se Vytrval. „Na můstku se mi to povedlo, skočil jsem svůj druhý nejlepší skok tady a v běhu se dokážu posunout. Ten výsledek je určitě pozitivní, jsem rád.“