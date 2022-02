Křížová: Ledecká riskovala, jela jako muži. Ještěže má takovou sílu...

Ester Ledecká sice po chybě sjezd už jen spíš tréninkově dojížděla, ale pojďme zhodnotit začátek její jízdy.

„Tam jela opravdu skvěle. Když jsem říkala, že co se týkalo super-G, jsou ve Světovém poháru určitě těžší než to olympijské, tak úterní sjezd na mě působil jako velmi těžký a náročný. Trať byla úplně zmrzlá, už jen podle zvukových mikrofonů, a byla strašně rychlá. V takové rychlosti jezdit v kompresi a kuloáru, co je ve střední pasáži, je strašně těžké. Protože trať s podobným terénem v SP nikde nemáte. Horní pasáž byla opravdu rychlá. Co Ester předváděla do své chyby, byla povedená jízda, jela opět opravdu dobře a šlo na ní vidět, že už byla mnohem vyježděnější než v super-G. Tam měla pár chybiček, jako že se přikláněla ramena, ale ve sjezdu už byla opět lyžařkou.“

Co byste řekla k chybě, kterou udělala?

„Dle mého volili velmi agresivní stopu, chtěli zariskovat. Spíš jí nehrálo do karet, že při své jízdě měla v této pasáži ještě stín. Když jsem viděla Goggiaovou a Suterovou, těm už tam svítilo sluníčko, což v kompresi dělá strašně moc. Takže ji to v té rychlosti zamáčklo a buďme rádi, a asi i ona zpětně je velmi ráda, že to ustála, protože to nemuselo dopadnout vůbec hezky. To bývají velmi škaredé pády. Podle mě volili až mužskou stopu. Ester do toho najela dobře, ale byla těžištěm lehounce posazená vzadu, což komprese neodpouští. To vás tak strašně přimáčkne… Ještěže má takovou sílu v nohou a dokázala se z toho zvednout.“

Můžete laikům vysvětlit, co se s lyžařem v kompresi děje, a proč z toho pak mohou pramenit chyby a pády?

„Působí tam ohromná odstředivá síla, jako třeba v centrifuze. Když závodník nemá těžiště dostatečně vepředu, je třeba jen lehounce posazený vzadu, tak obrovská váha působí tak, jako kdyby mu něco tunového sedlo na ramena. A podle toho, kde máte váhu, tam vás to zatlačí. Takže jestliže Ester byla lehce posazená vzadu, tak ji to strašně přimáčklo a posadilo dozadu. Je tam obrovský tlak na nohy a je hrozně těžké se z toho zvednout. Takže zaplať pán bůh, že se z toho dokázala dostat. Kdyby ji to posadilo na zadek, tak spadne, lyže nemá vůbec pod kontrolou, mohla by se různě točit, zkřížit se jí lyže. Takže to ještě dopadlo dobře.“

VIDEO: Ošklivý pád Francouzky Ceruttiové

Oproti minulým ZOH už toho má Ledecká naježděno podstatně víc, má víc zkušeností, ale pořád, kvůli kombinaci se snowboardem, toho nemá odjeto tolik, jako soupeřky z Top 10. Může i to hrát stále roli, nebo to tentokrát bylo jen obtížnější stopou?

„Zkušeností už má hodně, nemyslím, že by to bylo tím. To, že si zvolila dva sporty, je její výběr a ona s tím tak trénuje a počítá, že má oproti holkám v sezoně manko, co se týká jízd na lyžích. Zkušenosti určitě má a ví, co a jak dělat. To, že teď zvolili takovou stopu, mohlo vést k tomu, že z toho mohlo být zlato, nebo naopak výpadek či taková chyba. To je prostě sport. Záleželo na rozhodnutí jejím a trenérů, jestli stopu takhle volit. Když jsem se pak dívala na další holky, ty volily stopu víc do kulata. Taky to mohlo být ale tím, že viděly její přímou a jak ji to zamáčklo. Těžko soudit. Ale zkušeností má už spoustu, teď holt zariskovali a nevyšlo to.“

Jak se vám líbila jízda vítězné Corinne Suterové?

„Corinne předvedla velmi povedenou jízdu. V podstatě do velké části jela v kontaktu se Sofii Goggiaovou, v jednu chvíli dokonce lehounce ztrácela, ale skvěle se jí podařil výjezd do závěrečné roviny, kde dokázala získat mnohem větší rychlost než Sofie. Poslední branky před rovinkou se jí hodně povedly, díky tomu měla velkou rychlost a podařilo se jí zvítězit. Celkově to byla velmi povedená jízda, chytrá, promyšlená, ale zároveň agresivní. Oproti Sofii neudělala žádné chyby. Sofie jela během jízdy zase tak trochu rozevlátě, což je ale její styl. Corinne zajela profesorskou agresivní jízdu.“

Zmínila jste Goggiaovou. Byla to pod pěti kruhy její typická jízda ze sezony, kde téměř všechny sjezdy vyhrála, nebo bylo znát nedávné zranění?

„Sofia hrozně chtěla, jela do toho absolutně naplno. Ale první část trati na mě působila, že sama zjišťovala, co koleno vydrží. Měla tam pár zaváhání, kdy se jí lehce kousla lyže, ale dokázala to hned zkorigovat. Pak už do toho začala ohromně šlapat, jak jsme u ní zvyklí. A pak už jela svou typickou jízdu. Samozřejmě asi v hlavě trošičku byla nějaká ne stoprocentní jistota v noze, ale jinak její jízda byla perfektní. Klobouk dolů po třech týdnech po takovém pádu a zranění, že dokázala vybojovat stříbrnou olympijskou medaili.“

VIDEO: Vítězná jízdy Švýcarky Suterové