Prskavec má z MS stříbro, Fišerová v Riu i přes šťouch vydřela bronz

Prskavec na kanále v Riu, který mu před dvěma lety přinesl olympijský bronz, tentokrát nestačil jen na Němce Hannese Aignera. Po celkovém vítězství ve Světovém poháru potvrdil i na vrcholu sezony stabilní formu. Vycházely mu riskantní průjezdy branek a předvedl čistou jízdu.

Měl z ní výborný pocit. "Maličko jsem měl zase smůlu na vodu v šestce, ale to holt tak je, že to někdy vyjde a někdy ne. Jsem strašně rád, že jsem to dokázal udržet až do cíle. Hannes byl dnes prostě lepší. Ten čas 89 (sekund) jsem věděl, že bude taková hranice, když to všechno klapne tak, jak má. Mně to klaplo skoro všechno, ale on jel o tu vteřinku prostě rychleji. Já mu moc gratuluji a jsem moc rád za stříbrnou medaili," uvedl v tiskové zprávě Prskavec.

Ze druhého místa ho neodsunul ani olympijský šampion z roku 2016 Joseph Clarke z Británie, jenž jel sice nejrychleji, ale dva "šťouchy" ho srazily na páté místo. Hned za ním byli další čeští kajakáři. Obhájce titulu Tunka ve svém prvním velkém finále sezony ztratil na vítěze 4,11 sekundy a byl šestý, loňský vicemistr Přindiš měl se dvěma trestnými sekundami na sedmém místě manko 5,16.

Fišerová bronzovou medailí navázala na loňské stříbro. Ve finále jela jako druhá a od začátku ztrácela na Rakušanku Nadine Weratschnigovou. Navzdory "šťouchu" ve 22. brance jí ale skvěle vyšla závěrečná třetina tratě a dostala se o 41 setin do čela. Nakonec to byl rozdíl mezi medailí a čtvrtým místem.

Na startu byla přitom nezvykle nervózní. "Ještě jsem takový pocit asi nikdy nezažila. Říkala jsem si, že to bude fakt náhodička, jestli to vyjde. Ale před jízdou jsem se hodně vyklidnila a nějak jsem to sjela. Když jsem čekala v cíli, myslela jsem si, že budu mít takového 'smolíka' a budu čtvrtá. Ale pak se holky v cíli dostávaly vždy těsně za mě a já měla velké štěstí, že mi to nakonec vyšlo na ten bronz," vyprávěla dvacetiletá kanoistka.

Porazily ji jen dvě největší favoritky. Triumfovala Australanka Jessica Foxová, která v této kategorii vyhrála všechny letošní závody SP. Zajela čistě a nadělila obhájkyni titulu Mallory Franklinové z Británie bezmála pět sekund. Do rekordní sbírky přidala sedmé individuální zlato z MS. Pořadí na prvních dvou místech bylo stejné jako v sobotním závodě kajakářek.

Dnes se ještě v Riu pojedou závody v kajakkrosu, ve kterých budou startovat Tunka a Barbora Valíková.

Mistrovství světa ve vodním slalomu v Riu de Janeiro:

Muži:

K1: 1. Aigner (Něm.) 89,69 (0 trestných sekund), 2. Prskavec (ČR) -0,96 (0), 3. Eigel (Rus.) -2,48 (0), ...6. Tunka -4,11 (0), 7. Přindiš (oba ČR) -5,16 (2).

Ženy:

C1: 1. Foxová (Austr.) 109,07 (0), 2. Franklinová (Brit.) -4,78 (2), 3. Fišerová -7,67 (2), ...v semifinále 13. G. Satková, 14. Havlíčková (všechny ČR).