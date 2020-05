Lvi angažovali hvězdné Srby a myslí na titul i evropské poháry | iSport.cz

Covid-19 zasáhl do života každého Čecha a neušetřil ani sportovce. Našli se však lidé, kteří ani v karanténě nepanikařili, naopak vymýšleli, kam se posunout. Třeba mecenáš volejbalového klubu Lvi Praha Tomáš Janeček, který ani v době krize nesnížil rozpočet a stále touží po titulu. K tomu by mohly dopomoci také nové posily ze Srbska, tedy ze země mistrů Evropy. Pražští diváci uvidí v akci výborného srbského blokaře Aleksandara Nedeljkoviče a jeho krajana Stefana Skakiče, což je talentovaný přihrávající smečař, který je v širším kádru reprezentace.

Borci z Lužin figurovali po loňské základní části extraligy na pátém místě. V play-off chtěli usilovat o medaili, ovšem k němu už nedošlo. Nové cíle si proto vyžádaly posílení kádru. Kvůli němu na Lužinách vyvinuli statistickou aplikaci Smart Volley. Pomocí matematických výpočtů sledují hráče a snaží se sestavit optimální mužstvo v poměru cena/kvalita. Data ukázala na dva bombarďáky ze země mistrů Evropy. „Podepsali u nás dvouleté smlouvy, mužstvo stavíme s výhledem na evropské poháry,“ pochvaloval si trenér Tomáš Pomr.

Fanoušci volejbalu (nejen) v hlavním městě se tak mají na co těšit. „Ať jde o házenou, volejbal nebo basketbal, Srbové jsou v absolutní světové špičce. Je to dáno tím, že stále sportují tak, jako my před 25 lety. Děti jsou pořád venku a hrají si s balonem,“ dodal trenér Pomr. Hráči ze srbské ligy se navíc v posledních letech vždy okamžitě po přestupu prosadili v nových klubech. A to i v top evropských soutěžích.

Třiadvacetiletý Nedeljkovič působil loni ve Spartaku Subotica, šlo o nejlepšího obranáře srbské nejvyšší soutěže. Dva roky předtím strávil v polském velkoklubu Skra Bełchatów, s nímž získal zlato a stříbro v Plus lize a zahrál si v semifinále Ligy mistrů. I nyní měl lukrativní nabídky z Polska či Francie. 205 centimetrů vysoký blokař, jenž sní o angažmá v Itálii, si však vybral Lvy. „Bude to má první zkušenost s Českem. Slyšel jsem o něm jen superlativy,“ řekl Nedeljkovič. „Krásná země, úžasní lidé a kvalitní volejbal. Z důvěryhodných zdrojů vím, že je extraliga výborná soutěž, jejíž úroveň rok od roku roste. K tomu jdu do ambiciózního klubu. Co víc si přát?“ usmál se.

O tři roky mladší Skakič strávil poslední sezony v Ribnice Kraljevo, předtím hrával za Partizan Bělehrad. Ve statistikách srbské ligy ho nepřehlédnete, vynikal zejména na příjmu – v této činnosti byl dokonce lepší než všechna libera. „Abych byl upřímný, moc jsem toho o českém volejbalu nevěděl,“ přiznal Skakič. „Ovšem jednání se Lvy probíhala rychle. Pro mladého hráče, jakým jsem já, je klíčové být v kvalitním týmu s prostorem pro zlepšování a herní růst. Věřím, že právě takový jsem našel v Praze,“ vysvětlil smečař.

Oběma Srbům sebevědomí rozhodně neschází. „Já i Lvi toužíme po jediné věci – po trofeji. Kvůli ní do Prahy přicházím a udělám všechno, abychom ji společně získali. Věřím, že budeme slavit titul,“ zdůraznil Nedeljkovič. A Skakič šel ještě dále: „Sleduji dva hlavní cíle. Vyhrát extraligu a nastoupit v dresu Lvů v zápasech Ligy mistrů.“

Zdají se vám jejich plány přehnané? „Mentalita Srbů už je taková, jde o sebejisté bojovníky. Oboje nám může sloužit za příklad. Ano, je třeba mít respekt k soupeři, ovšem i víru ve vlastní schopnosti. Jinak velkých vítězství dosáhnete jen těžko,“ doplnil kouč Pomr.