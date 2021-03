Snový návrat. Hvězdný Lev Skakič zaskočil Karlovarsko

Za normálních okolností by jednadvacetiletý borec řádil na ploše od první výměny, měl však za sebou vleklé zdravotní problémy. „Oteklo mi koleno, lékaři našli zánět ve svalu, čtyři týdny jsem vůbec netrénoval,“ popsal Skakič, jenž se na hrací ploše objevil naposledy 23. ledna v duelu s Karlovarskem. Už tehdy měli Lvi blízko k odčarování výsledkového prokletí, jenže ztratili vedení 14:9 v tiebreaku! Místo úlevy se tak jejich „komplex Vary“ ještě prohloubil. Na několik výměn naskočil srbský reprezentant i v úvodním semifinále, ale byl jen stínem vyhlášeného bombarďáka.

Trenér Pomr během té doby opakoval jedinou větu: „Věřím, že nám Stefan letos ještě pomůže.“ Když se ovšem vypnuly kamery a diktafony, jen krčil rameny. „Každý den jsem chodil na kliniku Endala, hodně mi pomohl klubový fyzioterapeut, cvičil jsem v posilovně,“ líčil cestu zpět Skakič. Dorostl sice téměř do dvou metrů, dosáhne do 322 centimetrů, jeho duše však byla malá. „Bylo to pro mě hodně těžké. Potřebuji trénovat, potřebuji hrát, miluji volejbal. Naštěstí se mnou často mluvili spoluhráči, trenéři i týmový psycholog. Povzbuzovali mě a všechno dobře dopadlo,“ poděkoval.

Ono to dopadlo lépe než v nejkrásnějším snu. Skakič „solil“ podání a dával esa, pomohl příjmu, dřel v poli, hecoval své spoluhráče, nezaskočil ho ani dobře zformovaný trojblok… Televizní komentátoři právem hovořili o „muži zápasu“ či o „strůjci obratu, bez nějž by utkání skončilo za sedmdesát minut triumfem Karlovarska“. Podobné soudy smečař Lvů rezolutně odmítal. „Šel jsem na hřiště, abych pomohl. Snad se to podařilo. Děkuji všem za jejich chválu, ale my nejsme individualisté. Ve volejbale vyhrává vždycky tým.“

Série bude pokračovat v neděli od 18 hodin na západě Čech (iVysílání ČT sport). Vlastně se v ní nic zásadního nezměnilo, favority zůstávají vítězové základní části extraligy a účastníci Ligy mistrů. Možná jen jediná věc je trochu jinak: Lvi už vědí, že mohou Karlovarsko porazit. „K našim soupeřům cítíme veliký respekt. Čekají nás moc těžké zápasy, ale věříme v postup,“ neskrýval Skakič. „Můžeme uspět, ale musíme hrát stejně jako doma,“ uvedl trenér Pomr. „Zdobila nás týmovost, bojovnost, odvaha a kvalita. To platí na každého, Vary nevyjímaje.“