Konec Angličanky na MS! Přepsala historii šipek, získala obdiv. Co ji čeká? | iSport.cz

Její příběh na šampionátu PDC (největší šipkařské organizace) sledoval doslova celý svět. Angličanka Fallon Sherrocková dokázala jako vůbec první žena v historii zvítězit na MS. Povedlo se jí to dokonce dvakrát. V prvním kole přešla přes Teda Evettse a v druhém dokonce přes světovou jedenáctku Mensura Suljovice.

Až třetí soupeř byl nad síly 25leté rodačky z Buckinghamshiru - její krajan Chris Dobey. Sherrocková sice začala skvěle a získala první set, dokonce vedla i 2:1, ale poté se naplno rozjel dvaadvacátý hráč světového žebříčku.

V následujících třech sadách povolil soupeřce vyhrát pouze jeden leg a po vítězství 4:2, ke kterému mu notně pomohl i průměr 101,09 bodu na tři šipky, postoupil Dobey do osmifinále, kde vyzve dalšího Angličana Glena Durranta. „Od začátku jsem věděl, co musím udělat. Fallon hraje skvěle, proto jsem ze sebe musel dostat to nejlepší. Je naprosto úžasná a plně si podporu fanoušků zaslouží,“ řekl po zápase Dobey.

Sherrocková brala vyřazení s úsměvem na rtech a jistě ji potěšilo i to, když se Dobey okamžitě po trefení vítězné šipky otočil a začal jí za výkon tleskat. „Co mohu říct… Tento týden byl naprosto úžasným zážitkem. Jsem zklamaná výsledkem zápasu, ale Chris byl úžasný a je to opravdový gentleman. Děkuji vám všem, za vaši laskavost a podporu,“ reagovala na svém Twitteru po vyřazení z MS.

👑 THE QUEEN HAS ARRIVED 👑



Incredible noise here as the Ally Pally crowd welcome Fallon Sherrock to the stage! pic.twitter.com/uUb5hQYp1g — PDC Darts (@OfficialPDC) December 27, 2019

„Nemyslela jsem si, že je to vůbec možné. Děkuji všem za podporu, bylo to úžasné. Doufám, že se sem za rok znovu vrátím a opět to zažiju,“ přeje si anglická hrdinka, která si postupem do 3. kola vydělala 25 tisíc liber (747 tisíc korun).

Přestože její pohádka na MS skončila, volno ji nečeká. Hned příští týden se mohou fanoušci těšit na Sherrockovou na další velké akci. „Čeká mě mistrovství světa BDO. Uvidíme, kam se dokážu probojovat,“ uvedla.

Sympatická Angličanka si za své souboje s muži získala obdiv mnohých známých osobností nejen ze světa sportu. „Vryla jste se do srdcí milionů fanoušků, zapsala jste se do historických knih a udělala nevyčíslitelnou službu pro šipky,“ napsal Sherrockové Stephen Fry, anglický spisovatel a herec známý z filmů jako V jako Vendeta či Oscar Wilde.

S pochvalou nečekala ani Billie Jean Kingová, bývalá tenisová světová jednička a vítězka 12 grandslamových turnajů ve dvouhře, 16 ve čtyřhře, 11 ve smíšené čtyřhře a průkopnice genderové rovnosti, která Sherrockovou chválila již po výhře nad Suljovicem: „Její příběh na MS skončil, ale inspirovala miliony lidí. Její talent a klid pod tlakem ji dovedou daleko. Je to první žena v historii, která vyhrála zápasy na šampionátu a těším se, až ji budu moci sledovat v dalších letech.“