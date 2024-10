TOP 10 sportovních událostí, na které se těšil a řešil je celý svět. A jak dopadly

Jak to dopadlo: Ve čtvrtek start v 15:40, konec „už“ v 16:47. Po jedenácti odehraných hodinách a pěti minutách 70:68 pro Isnera. „Na malíčcích u nohou už nemám žádnou kůži,“ vyprávěl. Rozhodující set trval 8 hodin a 11 minut, sám by byl nejdelším utkáním dějin. Vítěz nasázel 113 es, poražený 103. Diváci sledovali 980 výměn. Mahut později vydal populární knihu „Zápas mého života“, Isner uzavřel smlouvu s výrobcem baterií s dlouhou životností. Skamarádili se.

Jak to dopadlo: Prvním protivníkem ve staré Mellon Areně byli 27. prosince Toronto Maple Leafs. Lemieux naskočil v elitním útoku s Jágrem a Hrdinou, hned v úvodním střídání asistoval u Jágrovy trefy. V půlce zápasu zase Jaromír přihrál Mariovi na gólovou ránu z voleje. Krátce nato oba asistovali Hrdinovi. Výhra 5:0. O tři noci později triumf proti Ottawě 5:3 a Lemieuxův účet zněl 1+3. Sezonu završil s úžasnými 76 body (35+41) ze 43 utkání. Od posledního comebacku do definitivního konce v prosinci 2005 zvládl 188 zápasů a získal v nich 246 bodů. Stanley Cup už nedobyl, ale vyhrál olympiádu (2002) a Světový pohár (2004).

Jak to dopadlo: Hned druhý den v dresu s číslem 45, které nosil v baseballu, odehrál v hale Indiany 43 minut, proměnil sedm z 28 střel (19 bodů) a Bulls prohráli v prodloužení. Žádný jiný zápas NBA od roku 1975 neměl takový mediální dosah. S Jordanem se mužstvo brzy zvedlo, základní část dohrálo s bilancí 13:4, ve druhém kole play off ale vypadlo s Orlandem. Pak už se maximálně motivovaný predátor nedal zastavit: zase tři tituly za sebou, sklizeň individuálních trofejí, globální nadsportovní gigant. Chicago opustil 13. ledna 1999, o dva roky později ještě navěsil dvě sezony ve Washingtonu, aby 5. května 2003 přestal hrát navždy.

Jak to dopadlo: McEnroea přivítalo bučení fanoušků, reakce na jeho hádky v semifinále s Jimmym Connorsem, přesto ovládl první set 6:1. Tichý Švéd trpělivostí sebral následující sady 7:5, 6:3. Drama brzy kulminovalo, Borg vedl při vlastním servisu 5:4 a 40:15, McEnroe oba mečboly odvrátil. Tiebreak trval 20 minut! Borg zahodil dalších pět mečbolů, z nich čtyři při podání, a McEnroe shrábl čtvrtý set v poměru 18:16. Jenže v rozhodující sadě při Borgově podání získal jen tři míčky a Švéd po 3 hodinách a 53 minutách triumfoval 8:6. Následující rok se potkali ve finále Wimbledonu a US Open, oba duely vyhrál ve čtyřech setech McEnroe.

Jak to dopadlo: Strhující řežba plná zvratů. Argentina vede 2:0, Mbappé v závěru během minuty vyrovnává. Messi v prodloužení druhým zásahem posílá Jihoameričany do trháku, Mbappé z penalty znovu dotahuje. Rozstřel! Mbappé proměňuje i třetí finálovou desítku, Messi je taky úspěšný. Francouzi Coman a Tchouaméni nikoli. Argentina je na vrcholu blaha i fotbalového světa, kapitán Messi završil turnaj jako král bodování se sedmi góly a třemi asistencemi.

Američan Wayne

Zápletka: Do hokejové mapy spadl 9. srpna 1988 asteroid a zničil Kanadu. Edmonton Oilers vyměnili Wayna Gretzkého do Los Angeles Kings! Číslo 99 bylo v 27 letech právě na vrcholu, kapitán dotáhl Oilers ke čtvrtému Stanley Cupu za pět sezon. Od nástupu do NHL hromadil v průměru ročně 185 bodů. Bořil všechny myslitelné rekordy, 7x ovládl produktivitu soutěže, 8x převzal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče. A najednou si balil do Hollywoodu, do klubu, který šestkrát po sobě chyběl v play off. Jak se to mohlo stát?! Co tam asi tak předvede?

Jak to dopadlo: Gretzky oplakal odchod, v Kalifornii se ale usmíval a spustil horečku. Proměnil hned první střelu, v úvodní sezoně nasbíral 168 bodů (54+114, lepší v lize byl jen Mario Lemieux), dostal devátou Hart Trophy a co hlavně: v úvodním kole play off vyřadil Edmonton po obratu série z 1:3. Na Stanley Cup už si nesáhl, v roce 1993 Kings podlehli ve finále Montrealu, ale ještě třikrát vyhrál produktivitu a zásadně ovlivnil zájem o hokej nejen v Kalifornii (nové týmy Anaheim, San Jose), ale taky v území Slunečného pásu (Vegas, Arizona, Nashville, Florida…). V roce 1996 nakoukl ještě do St. Louis a kariéru uzavřel třemi sezonami v New York Rangers. Dodnes vlastní 57 rekordů NHL, včetně nedostižných 2857 bodů.