Rána pro lvíčata před EURO. Šín kvůli zranění nejede. Bude chybět i Baníku?

Z fotbalové reprezentace do 21 let na mistrovství Evropy vypadl kvůli zranění záložník Baníku Ostrava Matěj Šín. Den před odjezdem českého týmu do dějiště šampionátu na Slovensko ho v nominaci nahradil levý obránce Albert Labík, který strávil poslední rok a půl v Teplicích na hostování z pražské Slavie. Fotbalová asociace ČR to uvedla na svém webu.