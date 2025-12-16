Předplatné

Nová vláda odvolala předsedu NSA Šebka. Udělal si z toho cestovní kancelář, řekl Babiš

Vláda dnes na návrh ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného (Motoristé) odvolala předsedu Národní sportovní agentury (NSA) Ondřeje Šebka a člena rady agentury Františka Horáka. Novinářům to po dnešním zasedání vlády řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Zástupci kabinetu, který v pondělí jmenoval prezident Petr Pavel, kritizovali hospodaření NSA už dříve. Babiš dnes řekl, že Šebek si z agentury udělal cestovní kancelář.

Bývalého předsedu Českého veslařského svazu Šebka dosadila do čela NSA od začátku prosince 2022 vláda premiéra Petra Fialy (ODS). Nahradil Filipa Neussera. „Pan předseda si z toho udělal cestovní kancelář a my si myslíme, že peníze mají dostávat hlavně naše děti, které určitě rády sportují,“ řekl k odvolání Babiš.

NSA vznikla v roce 2019, prostřednictvím svých programů na rozvoj sportu a turistiky poskytuje sportovní dotace ze státního rozpočtu. Kontroluje také použití podpory z rozpočtu. Prvním šéfem NSA byl Milan Hnilička, v květnu 2021 ho nahradil Neusser.

