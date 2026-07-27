Zlatý víkend českého sportu. Šampioni se potkali na letišti, Choupenitch se objímal s Přindišem
Fotbalisté získali na mistrovství světa místo úspěchu motivaci k další práci, po tomto návratu ze Severní Ameriky ale český sport září. Po tenisovém tanci a unikátním českém finále ve Wimbledonu následoval další legendární víkend. V Oklahomě se stali mistry světa ve vodním slalomu kajakáři Jakub Krejčí a Vít Přindiš i kanoistka Tereza Kneblová. A v Hongkongu přidal další titul fleretista Alexander Choupenitch. V pondělí ráno se všichni potkali na ruzyňském letišti.
Alexander Choupenitch stál v příletové hale terminálu 2, na krku měl svou zlatou medaili a povídal si s novináři. Otázka na vodní slalomáře logicky přišla.
„Je skvělé, jak je český sport úspěšný. Na dálku jim gratuluju. Nevím, jestli se tady s nimi ještě setkám… Pokud jo, tak jim pogratuluju osobně,“ líčil Choupenitch.
Byl první, který v pondělním dopoledni doručil své zlato do Prahy. A nakonec chvilku počkal, aby se potkal se třemi parťáky z víkendové mistrovské party. Netrvalo dlouho a z letištního prostoru se prodírali členové extrémně úspěšné výpravy z šampionátu ve vodním slalomu. Choupenitch se nejvíc objímal s Vítem Přindišem, čerstvým šampionem v kayakcrossu.
„S Alexem se známe dlouho. Jsme kamarádi, co se rádi potkají, pokecají,“ vysvětloval Přindiš. „V Oklahomě jsme byli dlouho, sledovali jsme Wimbledon. Přijde mi, že je teď nádherné české období. Lidi si musí říkat, že je to strašně lehké. Přitom, když se přiveze jeden titul, je to nádherné a teď vezeme tři. Je to úplný nesmysl a ještě do toho skočí Alex. Český super víkend!“
Za dva roky budou v Los Angeles vrcholit olympijské hry a zdá se, že český tým má silné jádro osobností. Choupenitch už získal v roce 2021 v Tokiu olympijský bronz a v sobotu v Hongkongu šokoval šermířský svět, když ve finále světového šampionátu rozdrtil Itala Filippa Macchiho 15:2. Titul mistra světa získal jako první český muž v historii a stal se i světovou jedničkou.
„Dokázal jsem něco, co je na celý život. Volal mi Alexandr Romankov (slavný šermíř a někdejší Choupenitchův trenér – pozn. red.) Říkal mi, že to už je na celý život: Až budeš mít děti, budeš jim říkat, že jsi mistr světa. Je to status, který jsem získal. Je to zadostiučinění za ty roky práce. V příští sezoně mi to poslouží k tomu, že budu minimálně tři turnaje nasazený jako světová jednička.“
Choupenitchovi je dvaatřicet, Přindiš je ještě o pět let starší. Když spolu pózovali fotografům, šermíř z legrace zahlásil: „Veteráni!“
Test olympijského kanálu
Další medailisté z Oklahomy ale patří k nastupující generaci. Jakubu Krejčímu, šampionovi z kajakářského slalomu, je čtyřiadvacet. Kanoistka Tereza Kneblová je o rok mladší a před třemi týdny ještě závodila na MS juniorů a do 23 let. Lukáši Kratochvílovi, bronzovému z kategorie C1, je jednadvacet a v Krakově jen těsně neobhájil loňský titul, bral tam stříbro. Na letišti v Ruzyni se všichni radovali společně.
„Samozřejmě jsem věděla, že Alex vyhrál. Bylo to poprvé, kdy jsem se s ním mohla setkat. Byla to pro mě čest. Jsem ráda, že se tyhle dva sporty takhle spojily. Takové momenty jsou hodně speciální,“ pochvalovala si Kneblová.
Vodáci si navíc v Oklahomě vyzkoušeli prostředí olympijského kanálu. Jejich soutěže se v roce 2028 budou konat přibližně 2000 kilometrů od centra Her v Kalifornii. Místo poznali už na jarním soustředění. Teď závodili v olympijském termínu a jeho očekávaném parnu. Teploty stoupaly ke čtyřicítce.
„Jsou tam dva kanály vedle sebe. Teď se to jelo na levém, na olympiádě se pojede na pravém, kde je větší plocha pro postavení tribun a zázemí pro fanoušky. Bude to honosnější, ale jinak stejné,“ vysvětluje Přindiš. „Důležité bylo, že jsme se připravovali dopředu. Šest týdnů jsem absolvoval heat tréninky, na místě jsme měli chladící vesty. Furt jsem nosil s sebou bandasku s ledem, snažil jsem se osvěžovat, abych teploty zvládnul. Takhle náročné podmínky moc často nemíváme.“
Jakub Krejčí patří do řady králů disciplíny K1, v níž Češi v poslední době dominují. Od roku 2013 je po Vavřinci Hradilkovi, Jiřím Prskavcovi, Ondřeji Tunkovi a Přindišovi pátým mistrem světa. Myšlenkám na olympiádu se ale ještě brání. Šampionát v Oklahomě byl jen startem náročné kvalifikace.
„Dostal jsem spoustu otázek na tohle téma, bohužel jsem byl donucený o tom přemýšlet. Věřím, že to může být moc hezký závod a přál bych si být na startu,“ usmívá se Krejčí.