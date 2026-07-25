Historický úspěch českého šermu! Choupenitch ve finále MS deklasoval Itala
Fleretista Alexander Choupenitch se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu deklasoval Itala Filippa Macchiho, nad stříbrným olympijským medailistou z Paříže zvítězil 15:2. Pro český šerm je to první medaile na mistrovství světa od roku 1985.
Pro český šerm vybojoval Choupenitch první medaili z mistrovství světa od roku 1985, kdy získal stříbro kordista Jaroslav Jurka. Světový titul dosud slavila jen v roce 1938 Marie Šedivá (později Krůbová), která v Piešťanech v československém finále fleretistek porazila Carmen Slabochovou (Raisovou).
Ve finále Choupenitch svého soupeře nevídaným způsobem drtil. Macchi, jenž má z olympijské Paříže i týmové stříbro, s přibývajícími body na kontě českého šermíře jen bezmocně rozhazoval rukama. První bod Ital získal až za stavu 0:13. Choupenitch však následně za bouřlivého povzbuzování fanoušků v hale souboj ukončil.
Ze životního úspěchu se dvaatřicetiletý brněnský rodák radoval se slzami v očích. "Díky moc, byli jste neuvěřitelné publikum. Mám ohromnou radost. Jsem mistr světa!" uvedl dojatý Choupenitch v rozhovoru na planši. "Pro naši zemi to hodně znamená, je to poprvé. Pořádně to oslavíme. Díky rodině, trenérovi, týmu, všem," prohlásil.
Choupenitch má ve sbírce také bronzové medaile z olympijských her v Tokiu 2021 a dvou evropských šampionátů (2018 a 2024), na mistrovství světa došel dosud nejdál do čtvrtfinále. V letech 2014 a 2022 obsadil sedmé místo.
"Neměl jsem tu žádná očekávání. Bojoval jsem o každý bod, co to šlo, a stačilo to. Šermuju 23 let a po tolika letech jsem se stal mistrem světa. Pořád poctivě makejte a taky se vám může splnit váš sen," řekl divákům v hale. Macchiho porazil i předloni v osmifinále evropského šampionátu v Basileji na cestě za bronzovou medailí.
V Hongkongu začal výhrami nad Mexičanem Maximem Azuelou 15:11 a Polákem Adamem Jakubowským 15:6. V osmifinále zdolal úřadujícího mistra Evropy Francouze Rafaela Savina 15:8. V dalším duelu zvítězil nad Jegorem Barannikovem 15:12, přestože dlouho prohrával. Ruskému šermíři nestačil ani náskok 9:4. Nepříznivý stav 7:10 otočil Choupenitch na 13:10 a v koncovce měl navrch.
Také v semifinále s Maďarem Dánielem Dósou zpočátku Choupenitch prohrával. Od stavu 5:7 však předvedl šestibodovou sérii. Soupeři pak dovolil už jen bod a zvítězil 15:8. Maďara letos porazil i v únoru na Grand Prix v Turíně, kde nakonec obsadil třetí místo.
Kordistka Veronika Bieleszová po úspěchu v kvalifikaci prohrála hned na úvod hlavní soutěže s bronzovou medailistkou z mistrovství světa Maďarkou Eszter Muhariovou a obsadila 61. místo.