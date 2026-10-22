Prémiový smartphone se zpomalenými 4K záběry odhalí chyby ve vaší technice
Podání v tenise, švih golfovou holí nebo odraz při skoku trvají zlomek vteřiny. Nová řada vivo X500 Pro a X500 Pro Max natáčí zpomalené video ve 4K při 240 snímcích za sekundu, umí sledovat sportovce v pohybu a nabízí teleobjektivy ZEISS. Z běžného tréninku tak může být videorozbor jako u profesionálů.
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Profesionální týmy dnes bez videa netrénují. Trenéři si každý pohyb natočí, zpomalí a ukážou svěřencům, kde ztrácejí rychlost nebo sílu. Amatérští sportovci a trenéři mládeže ale na profesionální kamerovou techniku obvykle nemají. Když zkusí natočit techniku běžným mobilem, rychlý pohyb se rozmaže a zpomalený záznam je zrnitý. Jak pak poznat, jestli loket při podání jde správně? Nová řada vivo X500 přináší výbavu, která z telefonu dělá plnohodnotný nástroj pro videorozbor, ať trénujete tenis, atletiku, nebo florbal.
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Zpomalený záběr bez ztráty detailu
Hlavní fotoaparát ZEISS TrueDynamic u obou modelů natáčí nativně ve 4K při 240 snímcích za sekundu, navíc s prodlouženou dobou záznamu. Režim je dostupný v běžném i profesionálním videu a ve zpomalených záběrech. Při přehrávání tak na sekundu pohybu připadá osmkrát víc snímků než u běžného videa, takže jasně uvidíte postavení nohou při odrazu, rotaci trupu nebo okamžik, kdy raketa trefí míček. Pro Max k tomu přidává stabilizaci 3° Gimbal-Grade OIS, takže záběry z ruky zůstanou klidné, i když běžíte vedle svěřence.
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Telefon, který nepustí sportovce z očí
Při natáčení pohybu je klíčové ostření. Technologie X-Track Engine sleduje objekt při focení i natáčení a funkce Lock-On Subject Tracking udrží sportovce v ostrosti, i když na chvíli vyběhne ze záběru nebo ho zakryje jiný hráč. K dispozici je také 4K video při 120 snímcích za sekundu se sledováním ostření a funkce Auto Framing, která drží sportovce uprostřed obrazu. Telefon tak můžete postavit na stativ u kurtu a soustředit se na trénink.
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Detail i z druhé strany hřiště
Ne vždy můžete stát hned vedle. Na atletickém stadionu nebo u fotbalového hřiště se uplatní teleobjektivy s certifikací ZEISS APO a ekvivalentem 85 mm. X500 Pro Max má 200Mpx teleobjektiv s velkým snímačem 1/1,4" a funkci Long-Range Motion Snapshot s 30násobným přiblížením, X500 Pro nabízí 64Mpx snímač Sony LYTIA 610 a 20násobné přiblížení. Fotky i rozbory si pak pohodlně prohlédnete na 6,85palcovém displeji Pro Max s obnovovací frekvencí až 144 Hz, nebo na kompaktním 6,36palcovém displeji modelu Pro.
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Na celodenní turnaj vystačí baterie s kapacitou 6750 mAh u Pro Max a 6510 mAh u Pro. Oba telefony mají certifikace IP68 a IP69, takže je nerozhodí ani déšť na venkovním kurtu.
Oba telefony jsou v předprodeji od 27. října. X500 Pro stojí 33 999 Kč, Pro Max ve verzi 512 GB od 42 999 Kč a do 30. listopadu je v akci od 41 999 Kč. Do konce roku můžete starý telefon výhodně vyměnit díky slevě na protiúčet, platit na splátky bez navýšení a k tomu dostanete záruku na tři roky.