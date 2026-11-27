Koeficient: Dobré zprávy a naděje pro Česko. Tři konkurenti zakopli, pozor na Dánsko
Čas na velké oslavy jistě není, přesto uplynulý týden fotbalových evropských pohárů udělal českému koeficientu radost. Plzeň a Jablonec se díky nečekaným výhrám přiblížily k postupu do jarní fáze. Pozitivních zpráv přišlo víc i z dalších koutů světa. Náskok Řeků se ztenčil, ztráta Poláků a Norů naopak zvětšila. A znovu se přiblížilo nebezpečné Dánsko.
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Radost mohla být výrazně větší. Slavia proti Villarrealu (0:1) sahala minimálně po remíze a Sparta dokonce měla Alkmaar na lopatkách, než vedení 2:0 zahodila a prohrou 2:4 vstoupila do nové éry nešťastně.
Jablonec má velmi dobrou šanci na postup
Ale pojďme k veselejším zprávám: Plzeň zničila Benfiku, lídra Evropské ligy (4:0) a Jablonec zaslouženě porazil Lugano, první celek Konferenční ligy (2:0).
Dohromady tedy Česko připisuje do koeficientu 0,800 bodu za dvě výhry a pozitiv najdeme víc.
Jablonec nečekaným triumfem zvýšil šance na postup do jarní fáze a statistický portál Football Meets Data mu dává v tuto chvíli 79,6 procenta na play-off. Z posledních dvou zápasů (Trabzonspor venku a Iberia 1999 doma) stačí pro evropské jaro jedna výhra, velmi pravděpodobně i dvě remízy. Především v posledním kole by na svém stadionu měli Severočeši roli favorita potvrdit.
Zpět do hry se nečekaně dostala také Viktoria, která po třech prohrách na úvod soutěže vyhrála podruhé za sebou a pohybuje se na hraně, vyskočila nejvíc ze všech celků druhé evropské soutěže a data jí momentálně dávají na postup 43,8 procenta. Z posledních tří utkání (Bournemouth venku, Real Sociedad venku, Jagiellonia doma) by měly stačit čtyři body, možná dokonce jen tři.
O něco smutněji se koeficient dívá do Prahy. Sparta po dalším zaváhání zůstává se čtyřmi body mimo postupové příčky a její šance klesla na 21,3 procenta. Slavia po další porážce v Lize mistrů padla také hlouběji a pohybuje se dokonce pod jedním procentem.
Zmar největších konkurentů
Kluby Chance ligy pak může těšit ještě zmar největších evropských rivalů. Tragický týden za sebou má především Řecko, když padla kompletní čtveřice AEK Atény, Olympiakos, OFI Kréta a Panathinaikos a jižané nezapsali ani bod. Do vyřazovací fáze se jistě probojují Olympiakos a Panathinaikos, ale zbytek nemá nic jisté.
Naděje na uzmutí desátého místa zpět pro Česko (47,125 bodu) na úkor Řecka (47,612 bodu) není velká, ale stále existuje. Momentálně jí simulátory dávají šanci 2,8 procenta. Pokud obě země pošlou do jarní fáze dva zástupce, dal by se půlbodový náskok smazat.
Další dobré zprávy přišly z Polska (46,125 bodu). Jagiellonia a Lech Poznaň za dvě remízy získaly dohromady jen 0,400 bodu, zůstávají daleko za postupovou hranicí a severní sousedé se pomalu připravují na jaro bez pohárů. Český náskok už navíc narostl na celý bod.
Lehce se zvýšila také mezera před Norskem (41,612 bodu), které nejspíš dostane dál Bodö/Glimt v Lize mistrů a Brann v Konferenční lize.
Nebezpečné Dánsko pokračuje ve stíhačce
Stále blíž se naopak přibližuje mimořádně agresivní Dánsko (42,306 bodu). Vikingové prorvali všechny kluby do papírově nejslabší Konferenční ligy, na rozdíl od zbytku soků na podobných pozicích dělí celkový zisk jen čtyřmi, nikoli pěti a hlavně jeho zástupci bodují.
Tento týden vyhráli Midtjylland, Nordsjælland i Aarhus a padla pouze Kodaň. To znamená dalšího 1,500 bodu a hlavně drží všichni čtyři zástupci vysoké šance na umístění mezi nejlepšími 24 týmy ligové fáze KL.
Podle současných predikcí by se Česko mělo v této sezoně před Dány udržet, ale souboj bude velmi těsný. S nejvyšší pravděpodobností to však nebude hrát roli, protože by se obě země měly poskládat vedle sebe na 11. a 12. místo žebříčku, mezi kterým nejsou rozdíly. Každý pošle dva týmy do předkol Ligy mistrů, dva do předkol Evropské ligy a jeden do kvalifikace o Konferenční ligu.