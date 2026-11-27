„Ital“ Šmíd bez servítek: Změna Davis Cupu byla kravina, dnešní deblisty ani neznám
PŘÍMO Z BOLONI | Do Boloni to nemá daleko, vždyť už dlouho žije v přímořském Cesenaticu v italské provincii Emilia-Romagna. Vítěz Davis Cupu z roku 1980 Tomáš Šmíd (70) se ale momentálně vyhřívá v teple ve Španělsku, tudíž páteční semifinálovou bitvu Česko – Itálie bude sledovat zpovzdálí. Kdysi měl však pod palcem rozvoj italského tenisu, devět let pracoval pro tamní federaci. A svým dílem přispěl k bezprecedentnímu boomu, který země na světových kurtech poslední sezony prožívá.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Italové ho v devadesátých letech najali, protože jim imponovala jeho buldočí povaha i trenérské zkušenosti po boku Borise Beckera. Mělo jít o misi na pár let, nakonec však rodák z Plzně Tomáš Šmíd zůstal na Apeninském poloostrově dodnes. Šampion devíti turnajů ATP ve dvouhře, někdejší jedenáctý singlista planety a deblová jednička totiž propadl „la dolce vita“, sladkému životu u moře, s dobrým jídlem a přáteli.
Když se dnes podíváte na italský tenis, máte pocit, že jste byl u zrodu něčeho, co teď sklízí úspěchy?
„Tak já tam byl v době, kdy jsem měl pod sebou současného italského kapitána Volandriho. To byli kluci od 14 do 21 let. A pak holky jako Schiavoneová a Pennettaová, u kterých by mě v životě nenapadlo, že vyhrají grandslam. Teď už je tam úplně jiná generace, ale to jsou takový periody. Vezměte si, jak byli za nás silní Švédové, kolik měli hráčů. A teď? Nikoho. Zato Italové zažívají obrovský boom.“
Co je tedy hlavním důvodem, že má Itálie v současnosti tolik špičkových hráčů? Šest v top 50.
„Federace udělala dobrou věc, že mají mraky challengerů, dohromady snad 30. To je rekord, ne? Takže tady máte podhoubí. Mladí nemusí jezdit někam do zahraničí a utrácet. Můžou se vyhrát doma a získat hodně bodů do žebříčku, aniž by je to stálo majlant, což je pro ně veliký bonus. Můj syn má tenisovou školu v Německu a jeden z velkých talentů tam byl v juniorech Justin Engel, ale mezi chlapama se nemůže pořádně prosadit. Takže tady to početný italský podhoubí má navrch. Ale to je prostě momentum, vezměte si, jaké hráče měla Itálie ve fotbale, a teď se ani nedostanou na mistrovství světa, což je tragédie.“
Češi si pochvalovali v září pražskou O2 arenu proti USA, může být teď v Boloně podobná atmosféra?
„Takový zápas jako Itálie - Česko má smysl. Se vším respektem ke Kanadě, ten zápas s našima v Itálii skoro nikoho nezajímal. ITF udělala kravinu, že změnila formát Davis Cupu, v mých očích ho to degradovalo. Ale semifinále s našima může být pěkný, protože ty dva národy tím žijí. My když jsme hráli na Foru Italicu ještě s Lendlem, tak to Italové taky strašlivě prožívali. Tak jsem na fanoušky v Boloně moc zvědavý.“
Mají Češi na to Itálii porazit?
„Určitě, je to fifty fifty. Klidně můžou 2:1 vyhrát.“
Itálie je bez Jannika Sinnera, má však v týmu kopu dalších silných borců: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Luciano Darderi. Co o nich soudíte?
„Musetti je velkej talent. Že má jednoručný bekhend, je nádherný, ale za nás měl každý svůj osobitý styl. Teď všichni zdokonalili hru podle Djokoviče, a to jsou od základní čáry rány jako blázen. Klíčové je být top fit a pak rozhodují mikrodetaily. To dovedl k dokonalosti Sinner, ale když je zdravý Alcaraz, tak je ještě o deset procent lepší. Tihle dva vyčnívají. Zverev by nikdy nevyhrál dva grandslamy, kdyby byli letos zdraví, protože jsou někde jinde.“
Toho nakonec využil při Roland Garros i Flavio Cobolli. Překvapuje vás, že je v top 10 a hrál grandslamové finále?
„On je dobrý hráč, ale ne do top 10. Za mé generace by takový hráč v desítce nebyl. Kanaďan Auger-Aliassime nebo Shelton taky ne. To jen Alcaraz se Sinnerem, pak už snad na to mají kvalitu jen Zverev a Medveděv.“
Zdá se, že velkým oblíbencem místních je Berrettini. Souhlasíte?
„Ital se ztotožňuje s fotbalem a s Ferrari. Když Ferrari jede, tak je všechno v pořádku, ale jakmile ne, tak to nechápou a hrozně to rozebírají. Ale mají tady taky rádi tyhlety fešáky, jako byl Alberto Tomba, Adriano Panatta a teď Berrettini.“
Trojkou týmu je Luciano Darderi.
„Taky je dobrej, ale teď už dělá kraviny, že si objedná espresso na kurt. Ale lidi mu to žerou, tohle je tady baví.“
Čím to?
„Oni chtějí vzrůšo. Italové, to jsou emoce. Tady to jiné nikdy nebude. Byl jsem se v Římě podívat na Lehečku s Ruudem a tam neprojdete. Nejlacinější lístek 300 eur, když chcete lepší, tak 500. Jen ze vstupného získali pořadatelé přes 30 milionů eur. Ale taky ten turnaj hrají 12 dní dohromady WTA a ATP. Vezměte si, že budete chtít jít s manželkou na Lehečku, ale oni vám na ten kurt dají zápas žen. A než koukat na Anisimovovou, to si radši dejte pizzu.“
Italům se rozpadl debl Simone Bolelli – Andrea Vavassori. Je to pro ně problém?
„Tak bude hrát s Vavassorim Berrettini. Vezměte si, že v naší době hráli čtyřhru skoro všichni kromě Lendla. ATP ale udělalo okruh pro skupinu, jak já říkám, polohráčů nebo mikrohráčů. Přijedou na Turnaj mistrů a já z nich nikoho neznám. Tak co to je? A jak se dneska ten debl hraje, proboha, od základní čáry! To neumí voleje?“
Napadlo by vás někdy, že z vašeho bývalého svěřence Filippa Volandriho bude úspěšný kapitán Davis Cupu?
„On je z Livorna, sympaťák. Měl dobrý bekhend, ale byl bez servisu a bez forhendu, takže byl zázrak, že se dostal do top 30. Ale jako diplomat je asi dobrej, ono není snadný dělat kapitána. Já to taky v Davis Cupu zažil na vlastní kůži.“
Hlásí se k vám ještě bývalí svěřenci?
„Ještě jo. Třeba Pennettaová teď v Římě. Já jí vždycky říkal, že má dát na tréninku 30 volejů v řadě do kurtu, ale pořád jí to nešlo. Tak jí povídám: Já to zvládnu bez ponožek a s jedním okem zavázaným.“
Tomáš Šmíd
věk: 70 let (20. 5. 1956 v Plzni)
nejvýš na žebříčku ATP dvouhra/čtyřhra: 11./1.
tituly dvouhra/čtyřhra: 9/56
největší úspěchy: čtvrtfinalista Australian Open 1983 a Wimbledonu 1984 ve dvouhře, dvojnásobný grandslamový vítěz ve čtyřhře (US Open 1984, Roland Garros 1986), vítěz Davis Cupu 1980