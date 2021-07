Hit letošního léta je jasný! Nealkoholické pivo Krušovice doporučuje 89 % z vás

Plná chuť a skvělé osvěžení

Celkem 89 % čtenářů bylo s nealkoholickým pivem spokojeno a doporučili by ho ostatním. Ocenili jeho sladovou chuť, hořkost i pěnu. Nejvíce si chválili, že skoro nepoznali, že se jedná o nealkoholické pivo.To jenom svědčí o jeho skvělé kvalitě a dobře vybraných surovinách.

Ochutnejte ho i vy

Většina zkoušejících je z nového nealko piva nadšená. Dalo se to očekávat, protože Krušovice patří mezi stálice a ví moc dobře, co jejich zákazníci potřebují. Každý rok poptávka po nealkoholických nápojích stoupá, takže se snaží zákazníkům nabídnout něco nového.Sladké limonády nebo vodu nemůžete pít celý večer, proto je fajn mít možnost pít právě nealkoholické pivo. Novinka Královsky hořké nealko je jiná než ostatní a bude vám dělat dobrou společnost. Jeho skvělá chuť dokáže ošálit smysly a přitom se do vás nedostane ani kapka alkoholu.

Jak hodnotili čtenáři?

„Chuť je typická pro poctivé pivo, výrazná hořkost příjemně doznívá a nabádá k dalšímu napití. Vyvážená chuť zajistí dokonalý zážitek.“

Zdeněk

„Nejlépe chutnalo hodně vychlazené, pěkná pěna, hořké tak akorát.“

Jana

„Má osvěžující a hořkou chuť. Rozhodně se blíží normálnímu ležáku v porovnání s jinými nealko pivy.“

Radek

„Byl jsem příjemně překvapen, pivo mi chutnalo. Určitě si ho rád dám znovu. Navíc je to ideální osvěžující nápoj v horkém létě.“

Ondra

„Velmi mě tato novinka překvapila, nejen svou chutí a barvou, ale i pěnou. Zkrátka král mezi nealko pivy.“

Eva

„Příjemně mne překvapilo a rád po něm sáhnu nejen tehdy, když musím řídit, ale i pro osvěžení v horkých dnech. Je velmi lahodné.“

Karel