Telefon pro ty, kteří nechtějí být pořád u zásuvky
Při výběru telefonu se často řeší výkon, fotoaparát nebo displej. V běžném provozu ale rozhoduje i to, jak dlouho zařízení vydrží bez nabíječky. Vivo V70 FE sází právě na velkou baterii, kterou doplňuje výbava pro každodenní používání doma, v práci i na cestách.
Baterie jako jeden z parametrů, na kterém záleží nejvíc
Model vivo V70 FE staví právě na baterii s kapacitou 7000 mAh, která patří k jeho nejvýraznějším parametrům. Nejde přitom jen o číslo v technickém přehledu. Vyšší kapacita se projeví hlavně v běžném provozu, kdy telefon slouží od rána do večera na navigaci, komunikaci, práci s aplikacemi, focení i sledování videí.
Právě tehdy je poznat rozdíl mezi zařízením, které je potřeba během dne průběžně dobíjet, a tím, které zvládne delší provoz bez většího omezení. To se ukáže zejména ve chvílích, kdy jste mimo domov nebo kancelář a nemáte nabíječku neustále po ruce. Velká baterie v takové situaci neznamená jen delší výdrž, ale i menší závislost na zásuvce nebo powerbance.
Výdrž doplňuje výbava pro každodenní provoz
Součástí systému je také režim úspory energie, který dokáže prodloužit provoz v momentě, kdy kapacita baterie klesá. V kombinaci se systémovou optimalizací tak telefon zůstává použitelný i ve chvíli, kdy by už jiná zařízení vyžadovala nabití.
Vedle baterie nabízí model také 200Mpx fotoaparát, AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a procesor MediaTek Dimensity 7360-Turbo. Právě displej je jednou z věcí, které jsou při každodenním používání znát hned, ať už při čtení, sledování videí nebo běžném procházení obsahu.
Design telefonu přitom drží spíš střídmou linii, takže vedle výdrže a výbavy působí dobře i jako zařízení pro každodenní nošení. Nechybí ani odolnost podle standardů IP68 a IP69, která rozšiřuje možnosti použití i mimo ideální podmínky.
V součtu tak nejde jen o jeden výrazný parametr, ale o zařízení, které je postavené s důrazem na běžné každodenní používání a delší výdrž v situacích, kdy je telefon delší dobu v kuse v provozu.
Dostupnost
Model V70 FE je k dispozici ve verzích 256 GB a 512 GB. V prémiovém setu se sluchátky a rychlonabíječkou vyjde na 10 999 Kč (na 12 499 Kč u 512 GB varianty), se zaváděcí slevou pak na 9 999 Kč a 10 999 Kč. Bez setu startuje model na 9 999 Kč (256 GB) a 11 499 Kč (512 GB).
Model navíc spadá do cashback kampaně od 1. dubna do 25. května 2026, kdy zákazníci mohou získat zpět 500 Kč za sepsání recenze.