Telefon na jarní cesty, sport i víkend mimo město
Jaro vytahuje lidi ven. Na výlety, cyklostezky, sportoviště, festivaly i první delší cesty autem. A právě v takových chvílích se ukáže, jestli telefon zvládne víc než jen běžný den v kanceláři. Nové vivo V70 FE míří na uživatele, kteří chtějí velkou výdrž, odolnější konstrukci a fotoaparát připravený na pohyb, počasí i rychlé momenty.
Model vivo V70 FE staví hlavně na kombinaci 7 000mAh baterie, rychlého 90W nabíjení, odolnosti IP68 a 200Mpx hlavního fotoaparátu s optickou stabilizací obrazu. Vedle něj přichází také vivo V70, které reprezentuje vyšší variantu řady. Pro většinu běžných uživatelů ale může být právě V70 FE zajímavější volbou: přináší silnou výbavu, velkou baterii a cenu, která z něj dělá dostupnější model pro každodenní používání.
Do auta, batohu i na tribunu
Telefon dnes na cestách často nahrazuje několik zařízení najednou. Slouží jako navigace, fotoaparát, palubní zábava, vstupenka, platební karta i spojení s ostatními. V70 FE proto dává smysl hlavně na celodenních akcích bez možnosti nabíjení. Velká baterie pomůže při delším výletu, víkendovém programu mimo město nebo sportovním dni, kdy telefon běží od rána na datech, navigaci, focení a zprávách.
Odolnost IP68 se hodí v situacích, které k jaru jednoduše patří. Přeháňka na výletě, prach na cyklostezce, mokrá lavička u hřiště nebo telefon odložený v batohu vedle lahve s vodou. Neznamená to, že by se z telefonu měl stát outdoorový nástroj pro extrémní podmínky, ale pro běžný život venku přidává praktickou jistotu.
Fotoaparát pro momenty v pohybu
V70 FE má hlavní 200Mpx fotoaparát s optickou stabilizací obrazu. To je důležité hlavně u scén, kde se něco děje: děti na hřišti, pes v běhu, cyklista na výletě, gólová radost na tribuně nebo západ slunce focený z ruky po celém dni venku. Optická stabilizace pomáhá snížit rozmazání a vysoké rozlišení dává prostor pro detailnější záběry.
Telefon doplňuje také širokoúhlý fotoaparát pro krajinu, skupiny nebo architekturu. Na sportovních akcích, výletech a cestování jde o praktickou kombinaci, protože ne každý záběr vzniká v ideálních podmínkách, a ne vždy je čas nastavovat scénu.
Výbava bez zbytečného dramatu
V70 FE má velký AMOLED displej s úhlopříčkou 6,83 palce a 120Hz obnovovací frekvencí. To oceníte při sledování videí, práci s mapami, prohlížení fotek i rychlém scrollování výsledků nebo zpráv. Nechybí 5G, NFC pro bezkontaktní platby ani dual SIM.
Model V70 FE je k dispozici ve verzích 256 GB a 512 GB. V prémiovém setu se sluchátky a rychlonabíječkou vyjde na 10 999 Kč (na 12 499 Kč u 512 GB varianty), se zaváděcí slevou pak na 9 999 Kč a 10 999 Kč. Bez setu startuje model na 9 999 Kč (256 GB) a 11 499 Kč (512 GB).
Model navíc spadá do cashback kampaně od 1. dubna do 25. května 2026, kdy zákazníci mohou získat zpět 500 Kč za sepsání recenze.