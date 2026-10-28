Adu ukázal svaly. Návrat do áčka Plzně a dvě branky, prosazovali se Afričané
Čtyři zápasy za trest vynechal, dvakrát musel trenéry přesvědčovat ve třetí lize za plzeňské béčko. Prince Adu (23) pojal návrat do sestavy prvního týmu Viktorie velmi dobře. Radoslav Kováč útočníka z Ghany nasadil do základu v dohrávce 3. kola MOL Cupu v Jihlavě. A dobře udělal. Adu dal při vysoké výhře 6:1 dvě branky a patřil k nejlepším na hřišti. Viktoria postoupila do osmifinále, kde vyzve Zlín, a alespoň částečně napravila nedělní ligové selhání doma s Pardubicemi (1:2).
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Co s Princem Aduem? Viktoria v případě budoucnosti účastníka letního mistrovství světa, kterému končí v klubu v létě smlouva, nebude mít lehké rozhodování. Talentovaný útočník je nevyzpytatelný, svou lepší tvář ukázal ve středečním MOL Cupu v Jihlavě.
Adu se do sestavy prvního týmu vrátil po čtyřzápasové pauze, od 11. října zůstával mimo nominace prvního týmu. Trenér Radoslav Kováč ghanského forvarda vytáhl do základu v MOL Cupu a Adu tentokrát ukázal, že kvalitami patří mezi nadstandardní hráče.
Aduova první trefa za áčko od konce srpna
První branku vstřelil ve 13. minutě, kdy dobře vyřešil zpětnou přihrávku od Tomáše Ladry. Plzeň šla do vedení 2:0 a náskok si hlídala celé utkání, které nakonec zvládla dohrávku 3. kola 6:1 a postoupila do osmifinále domácího poháru.
Adu přidal také důležitou třetí branku. V 55. minutě skvěle vyřešil centr z pravé strany od Salima Lawala. Na hranici vápna si zpracoval těžký míč, z druhého dotyku vystřelil a zamířil přesně na zadní tyč.
Za plzeňské áčko skóroval poprvé od konce srpna, kdy se trefil v odvetě play off Evropské ligy proti CZ Bělehrad. Svou pozici si musí získávat zpátky poté, co byl na začátku října přeřazený do béčka. Ve třetí lize nastoupil dvakrát, o víkendu dal dvě branky v Domažlicích.
Kolem hráče se složitou povahou šly zprávy, že na vyřazení z kádru zareagoval správně. Příkladně makal na tréninku a propracoval se k další šanci v Jihlavě. Zahrál velmi dobře a výrazným podílem přispěl k plzeňskému postupu.
Kováč udělal osm změn v sestavě
Adu musí v klubu napravovat pošramocenou pověst. Trenéry naštval po domácím utkání s Mladou Boleslaví (10. října, Plzeň zvítězila 3:0). Zápas strávil na lavičce, po něm ale nešel s dalšími náhradníky doběhávat. Zamířil rovnou do šaten a pak zmizel ze stadionu.
Proti Jihlavě udělal Radoslav Kováč osm změn oproti prohranému nedělnímu zápasu s Pardubicemi. V základu zůstali pouze Filip Prebsl, Lukáš Červ a Merchas Doski. V odlišné sestavě Plzeň duel na Vysočině zvládla bez větších problémů.
Vedle Adua dobře chytil šanci v základu také Salim Lawal. Nastoupil na pravém křídle, kde mu pozice seděla. Uplatnil rychlostní předpoklady, připravil gól pro Adua a zaujal solidním výkonem. Na 5:1 zvýšil střídající Mohamed Toure. Africký útočník, který pod Kováčem zatím nemá prostor na hřišti, vstřelil první branku v sezoně. Dosud nastoupil pouze na sedm ligových minut na začátku září v Hradci (0:0). Vysoké skóre 6:1 završil z penalty další střídající hráč Denis Višinský.
Pokud afričtí hráči chtějí dostávat v Plzni minutáž pravidelně, potřebují podobné výkony opakovat. Adu stále musí dokazovat, že klubu dává smysl prodloužit s ním spolupráci a pokračovat do dalších sezon.