Bezpečnost i pohodlí jsou na kole klíčové
Cyklistika je u nás velmi populární. Ačkoliv oproti západním zemím, kde hojně využívají kola jako dopravní prostředek po městě, ji berou Češi více jako sport a vyrážejí na kole nejčastěji do terénu. Obdobně jako u jiných sportovních aktivit je také důležité zvolit to správné oblečení i vybavení. Zapomínat bychom přitom neměli ani na bezpečnost, která je zásadní.
Jak se správně obléknout na kolo?
Oblečení na kolo bychom vždy měli přizpůsobit počasí, ale je potřeba si uvědomit, že i když je venku krásně, rychlost cyklisty se mnohdy pohybuje v řádu desítek kilometrů za hodinu, a proto musíme být připraveni i na vítr, a to zejména v otevřeném terénu nebo na silnici. Dodržujte tzv. cibulový princip a oblékněte si několik vrstev oblečení z funkčních materiálů, které vás celou dobu výletu udrží v teple a suchu. Speciální materiály zajistí odvod potu od těla a vrchní vrstvy vás ochrání před únikem tepla a vnějším podmínkám, jako je případný vítr či déšť.
Extrémně citlivá je zejména oblast ledvin a kříže, protože se v ní tvoří nejvíce potu a zároveň je neustále vystavena proudění vzduchu. Perfektním řešením jsou cyklistické kalhoty s laclem, které celou oblast zakryjí. U cyklistického trikotu se zaměřte na materiál, který odvádí pot směrem od těla a zároveň je prodyšný. Při chladném nebo vlhkém počasí nezapomeňte na nepromokavou bundu.
Chraňte své zdraví
Helma je dnes nenahraditelným a u dětí i povinným vybavením. Chybět by neměla ve výbavě žádného cyklisty, ať už vyráží na dlouhý výlet, divokou jízdu terénem nebo krátkou projížďku. Nečekaný pád může přijít kdykoliv a přilba vám může zachránit život.
Přilba musí splňovat několik parametrů. V první řadě musí dokonale sedět na hlavě jezdce. Měla by zakrývat oblast čela, spánků a temeno hlavy. Vedle toho musí odpovídat bezpečnostním normám a projít technickou kontrolou. Pokud se nevyhnete tvrdšímu pádu, je nutné přilbu pečlivě zkontrolovat a v případě potřeby vyměnit.
Mezi další vybavení ovlivňující bezpečnost jízdy řadíme i správné osvětlení (přední a zadní reflektor či odrazky), reflexní a akustické prvky a také seřízené brzdy. Nejen správné seřízení brzd si můžete nechat zkontrolovat v servisech INTERSPORT.
Důležitým prvkem, který zajistí ten pravý požitek z jízdy, je také výběr kvalitního cyklistického vybavení a doplňků, které vám nemohou na vašich sportovních dobrodružstvích chybět – ať už se jedná o cyklistické brašny, rukavice, brýle nebo již zmiňovanou nepromokavou bundu, která vás udrží v teple a pohodlí při nepříznivém počasí.
