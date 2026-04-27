Bezpečnost i pohodlí jsou na kole klíčové

Zdroj: Intersport
Dámská cyklistická bunda Silvini „Vetta“, 1.999 Kč
Dámské cyklistické kraťasy CMP „Free Bike Bermuda“, 1.999 Kč
Dámský cyklistický dres CMP „Free Bike“, 1.499 Kč
Pánské cyklistické kraťasy FOX RACING „Ranger Short“, 2.799 Kč
Pánský cyklistický dres FOX RACING „Ranger TruDri“, 1.599 Kč
Pánský cyklistický dres SCOTT „RC Endurance“, 1.849 Kč
Cyklistická helma Bollé „Adapt MTB“, 2.699 Kč
Cyklistika je u nás velmi populární. Ačkoliv oproti západním zemím, kde hojně využívají kola jako dopravní prostředek po městě, ji berou Češi více jako sport a vyrážejí na kole nejčastěji do terénu. Obdobně jako u jiných sportovních aktivit je také důležité zvolit to správné oblečení i vybavení. Zapomínat bychom přitom neměli ani na bezpečnost, která je zásadní.

Jak se správně obléknout na kolo?

Oblečení na kolo bychom vždy měli přizpůsobit počasí, ale je potřeba si uvědomit, že i když je venku krásně, rychlost cyklisty se mnohdy pohybuje v řádu desítek kilometrů za hodinu, a proto musíme být připraveni i na vítr, a to zejména v otevřeném terénu nebo na silnici. Dodržujte tzv. cibulový princip a oblékněte si několik vrstev oblečení z funkčních materiálů, které vás celou dobu výletu udrží v teple a suchu. Speciální materiály zajistí odvod potu od těla a vrchní vrstvy vás ochrání před únikem tepla a vnějším podmínkám, jako je případný vítr či déšť.

Extrémně citlivá je zejména oblast ledvin a kříže, protože se v ní tvoří nejvíce potu a zároveň je neustále vystavena proudění vzduchu. Perfektním řešením jsou cyklistické kalhoty s laclem, které celou oblast zakryjí. U cyklistického trikotu se zaměřte na materiál, který odvádí pot směrem od těla a zároveň je prodyšný. Při chladném nebo vlhkém počasí nezapomeňte na nepromokavou bundu.

Chraňte své zdraví

Helma je dnes nenahraditelným a u dětí i povinným vybavením. Chybět by neměla ve výbavě žádného cyklisty, ať už vyráží na dlouhý výlet, divokou jízdu terénem nebo krátkou projížďku. Nečekaný pád může přijít kdykoliv a přilba vám může zachránit život.

Přilba musí splňovat několik parametrů. V první řadě musí dokonale sedět na hlavě jezdce. Měla by zakrývat oblast čela, spánků a temeno hlavy. Vedle toho musí odpovídat bezpečnostním normám a projít technickou kontrolou. Pokud se nevyhnete tvrdšímu pádu, je nutné přilbu pečlivě zkontrolovat a v případě potřeby vyměnit.

Mezi další vybavení ovlivňující bezpečnost jízdy řadíme i správné osvětlení (přední a zadní reflektor či odrazky), reflexní a akustické prvky a také seřízené brzdy. Nejen správné seřízení brzd si můžete nechat zkontrolovat v servisech INTERSPORT.

Důležitým prvkem, který zajistí ten pravý požitek z jízdy, je také výběr kvalitního cyklistického vybavení a doplňků, které vám nemohou na vašich sportovních dobrodružstvích chybět – ať už se jedná o cyklistické brašny, rukavice, brýle nebo již zmiňovanou nepromokavou bundu, která vás udrží v teple a pohodlí při nepříznivém počasí.

