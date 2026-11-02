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Neproměněná, ale vlastně proměněná penalta v Olomouci. Proč se opakovala?

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Zapeklitá situace v Olomouci: Opakovala se penalta správně? • Zdroj: isportTV
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Ondřej Škvor
Ondřej Škvor
Chance Liga
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  • Sigma Olomouc porazila Zbrojovku 3:0 po kuriózní a zmatené penaltové situaci.

  • Václav Sejk vběhl předčasně do vápna a po odrazu z tyče dorazil neproměněný pokutový kop.

  • Rozhodčí u videa situaci vyhodnotili jako dosažení branky a nařídili opakování, které sám Sejk proměnil.

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Dominik Janošek neproměnil penaltu, ale ta se opakovala, protože se podle pravidel brala jako proměněná. Jakkoli to zní podivně, právě to se nejspíš v sobotu v utkání 13. kola Chance Ligy Sigmy proti Zbrojovce (3:0) přihodilo.

Zamotaná situace

V hlavní trojroli Václav Sejk: viník – střelec poprvé – střelec podruhé. Pojďme na to pomalu, ať se nezamotáme… Janošek kope penaltu, ovšem jenom do levé tyče. K balonu se dostává jeho spoluhráč Marko Soldo, střílí nebo nahrává a balon z první uklízí do sítě Sejk.

Jenže je tu problém. Sejk se provinil proti proceduře pokutového kopu, jak ji popisují pravidla, protože vběhl do šestnáctky ještě předtím, než se Janošek dotkl míče. Stejný prohřešek si připsal i bránící Filip Vedral. Ovšem ten se následně jakkoli nezapojil do akce, takže jeho netrpělivost neměla na další verdikt vliv (na rozdíl od Chorého nedávné penalty na Slavii v zápase proti Plzni).

Takže tu máme stav, kdy se:

a) provinil útočící hráč,
b) pokutový kop NEBYL proměněn.

Podle pravidel fotbalu a procedury pokutového to znamená, že se penalta neopakuje a rozhodčí nařídí nepřímý volný kop proti týmu, který desítku zahrával. V tomto případě tedy Zbrojovka kope od brány, Sigma se brání.

Jenže, jenže, jenže…

Pokutový kop jako takový a procedura pokutového kopu jsou podle pravidel dvě trochu jiné události. Do procedury totiž podle výkladu spadá i následné bezprostřední dohrání akce, což se v Olomouci stalo – od tyče se míč odrazil k Soldovi, ten ho napálil a Sejk zakončil. Věc tudíž spadá do kolonky „Branky bylo dosaženo“.

Takže tu máme nový stav, kdy se:

a) provinil útočící hráč,
b) pokutový kop BYL proměněn, jakkoli to zní jako protimluv.

A tady pravidla říkají, že se penalta opakuje. Právě takto situaci podle informací Sportu přečetl VAR Michael Kvítek, když dal Stanislavu Volkovi pokyn k opakování desítky. Hlavní rozhodčí podle manuálu v tomto případě ani nechodí k monitoru, verdikt je čistě v režii VARu.

Je dobře, že gól už nic neřešil

Je to ovšem paradox. Kdyby Václav Sejk neporušil pravidlo a nevběhl do šestnáctky předčasně (a pochopitelně nevstřelil branku), k opakování penalty by nedošlo.

Výše uvedené popisuje, jak situaci vyhodnotili u videa. Je ovšem ještě možné, že komise rozhodčích usoudí, že takový výklad je špatný a že se penalta opakovat neměla…

K druhému pokutovému kopu se postavil zrovna Sejk a proměnil ho. Pravidla umožňují v případě opakování, aby se k exekuci postavil jiný hráč než původní. Krom toho, Janošek během přibližně pěti minut, kdy videorozhodčí záležitost řešili, už byl vystřídán.

Pod čarou: Je dobře, že se jednalo o gól na 3:0. Nic už neřešil. 

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SESTŘIH: Olomouc – Zbrojovka 3:0. Moravské derby ovládla Sigma, dvakrát skóroval Sejk • isportTV

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1394032:731
2Ml. Boleslav1373322:1524
3Olomouc1373322:1524
4Sparta1372425:1323
5Liberec1272315:823
6Teplice1363421:1821
7Jablonec1362516:1820
8Zbrojovka1362516:1920
9Plzeň1354428:2119
10Bohemians1245313:1317
11Hr. Králové1343612:1815
12Pardubice1342715:1914
13Baník123277:2211
14Artis1224613:2210
15Slovácko1314812:267
16Zlín13031011:263
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