Rozhodně s nimi nic nezkazíte, avšak nechtějte zázraky na počkání. Aby jste jejich pozitivní vliv vůbec pocítili, je často nutné vytrvat v jejich užívání alespoň čtyři až šest týdnů.

"Konzumovat doplňky stravy je při potížích s klouby rozhodně vhodné. U osob mladších sedmnácti let však plně postačí vyvážená strava. Doporučuji vám vyvarovat se preparátům, které jsou původně zamýšleny jako veterinární, i když výrobci tvrdí, že jsou vhodné i pro lidské pacienty. V budoucnu by to totiž mohli odnést vaše ledviny," varuje doktor Rak.

Jaké látky najdete v doplňcích stravy na klouby?

MSM: Celým názvem methylsulfonylmethan. Podporuje funkčnost chrupavky a má protizánětlivé účinky. MSM se doporučuje také při bolesti svalů.

Glukosamin: Pomáhá zmírňovat bolest, ztuhlost a otoky kloubů. Podporuje tvorbu dvou hlavních stavebních prvků chrupavky - glukosaminoglukanů a proteoglukanů.

Chondroitin: V doplňcích stravy se nejčastěji vyskytuje současně s glukosaminem. Dodává pružnost chrupavce.

Kolagen: Vyživuje a chrání klouby. Pomáhá udržovat vaziva a klouby v dobrém stavu.