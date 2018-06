Těšte se, Saganův start se blíží! Na mistrovství bude domácí špička včetně Kreuzigera

Velká událost se blíží, podle toho také finišují přípravy organizačně nesmírně náročného podniku. Aby vše nakonec proběhlo hladce a všichni jezdci a fanoušci si přišli na svoje, o to se už dlouhé měsíce stará Michaela Kreuzigerová, šéfka šampionátu a manželka úspěšného cyklisty.

Také díky klanu Kreuzigerových se celebrita, jakou nyní Sagan v pelotonu je, v Česku představí. „S Peterem jsme v úzkém kontaktu. Má stejného manažera jako můj manžel Roman. Peter chápe, že cyklistika je obrovský fenomén, a pomůže nám při propagaci cyklistiky i sportu obecně. Ostatní kluci to vnímají velmi podobně. Mám obrovskou radost, že šampionát berou jako příležitost, jak pomoci cyklistice a udělat z mistrovství skvělý zážitek pro závodníky i diváky,“ těší hlavní organizátorku akce.

Nutno podotknout, že logisticky velmi náročného podniku. „Musím ocenit vstřícnost měst, krajů i policie. Bez jejich pomoci by to bylo těžké. Uspořádat cyklistické závody je velmi náročné z pohledu dopravy, záborů a uzavírek i plánování. Starostové jednotlivých obcí a obvodů, úředníci, policisté, ti všichni nám hodně pomáhají. A samozřejmě musím poděkovat i komerčním partnerům, jejich vklad je mimořádně důležitý. Pomáhají nejen finančně, ale i tím, že nám pomáhají tvořit doprovodný program,“ pokračuje šéfka šampionátu.

Mezi partnery akce patří i deník Sport a web iSport.cz. „Deník Sport bude zdarma rozdávat aktuální vydání s informacemi o šampionátu. Chystáme zábavu pro celou rodinu v obou městech,“ láká Kreuzigerová do Plzně i Karlových Varů. „ČEZ připraví energy zónu s fotokoutkem nebo oranžová kola Nadace ČEZ s virtuální realitou. V Plzni zorganizujeme v sobotu charitativní závod s účastí slavných osobností a autogramiádou. Scott přiveze kamión s testovacími koly. BESIP se bude věnovat bezpečnosti silničního provozu, k dispozici bude třeba simulátor nárazu nebo takzvané opilecké brýle.“

Na skvěle obsazený závod se těší i Petr Vakoč, který se zotavuje z těžkého pádu, kdy ho v JAR srazil náklaďák. „Bude mít velkou úroveň, představí se domácí špička, Sagan a další jezdci. Pro nás cyklisty je to speciální závod, je to jediná příležitost, jak si zazávodit doma v Česku. Navíc jednou za dva roky, protože pořadatelství se střídá se Slovenskem. Opravdu to má obrovskou prestiž!"

Vakoč očekává tvrdý duel mezi Romanem Kreuzigerem a Zdeňkem Štybarem. „Asi to mezi nimi bude velká bitva,“ odhaduje. „Ale vzhledem k tomu, že nebudou mít k dispozici podporu svých týmů, jak tomu bývá na závodech Grand Tour, možná bych si vsadil na někoho z domácích jezdců. Tým Whirpool je hodně silný, uvidíme,“ nechá se Petr Vakoč překvapit.

A vy můžete s ním, doprovodný program šampionátu je neméně bohatý jako samotný špičkový závod.