Kinský se radoval s medailí: Jak to, že ji má? Na kapitána Tottenhamu nezbyla

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 5 )

Vstoupit do diskuse ( 5 )

Pro severolondýnský klub to byl památný večer. Sedmnáct let dlouhé čekání na pohár je u konce. Radovala se i jedna z hlavních tváří týmu poslední dekády, která byla v dresu Tottenhamu blízko velké trofeji už jednou, v roce 2019 to ale ve finále Ligy mistrů proti Liverpoolu nevyšlo. Teď už Son mohl slavit, jenže bez medaile…

Po zápase se totiž při ceremonii na hřišti rozdává pouze 30 kusů cenných kovů, z tohoto počtu se na kapitána Tottenhamu ale nedostalo. Euforie totiž ovládla všechny, i hráče, kteří na soupisce pro Evropskou ligu vůbec nefigurovali.

Jedním z nich byl i Antonín Kinský, kterého Spurs v zimě přivedli ze Slavie, následně ho ale nedopsali na soupisku druhé nejprestižnější evropské soutěže. Český brankář medaili dostal, když ale přišla řada na Romera či Sona, prezident UEFA Aleksander Čeferin najednou neměl z čeho dávat. Podle konfederace zkrátka vyslali Angličané na předávání příliš mnoho zástupců. Fanoušci na sociálních sítích se však celé situaci velmi podivují.

Hvězdy Tottenhamu se ale nemusí bát, že by o medaile přišly. Dalších dvacet jich totiž tým dostává po ceremoniálu, kdy si je rozdělí mezi zbývající členy kádru a realizačního týmu. Jaká je to ale smůla, když tak dlouho usilujete o trofej, a pak nemáte na památeční fotografii medaili…