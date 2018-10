Špatná kvalita vody udělala z triatlonu duatlon. Frintová i tak slaví skvělý bronz

Závodilo se v sarasotském Nathan Benderson Parku, konkrétně na břehu umělého jezera, které mělo být dějištěm plavecké části. Ta však byla pro špatnou kvalitu vody den před startem nahrazena 2,5 km běhu. Následovalo 18,3 km cyklistiky a 5 km běhu. Floridské počasí ukázalo závodnicím svou obvyklou tvář – teplota atakovala hranici 30 °C.

Po úvodní běžecké části dorazilo celé startovní pole do depa společně. Vendula Frintová se přitom držela na čele skupiny, a tak do cyklistické části vyrážela jako jedna z prvních.

Po prvním ze třech okruhů cyklistické části se oddělila přibližně 30členná skupina závodnic. Vendula Frintová v ní byla na šesté příčce, na jejím konci pracovaly Tereza Zimovjanová s Petrou Kuříkovou.

Do běžecké části vstupovala Frintová na druhé příčce s několikavteřinovou ztrátou na domácí Kirsten Kasperovou, která šla do závodu jako největší favoritka s číslem 1. Hned za zády ale měla přibližně 23 závodnic, mezi nimiž nechyběla ani Petra Kuříková, která se pohybovala na hranici druhé a třetí desítky startovního pole. Tereza Zimovjanová ztratila s vedoucí skupinou kontakt a propadla se do páté desítky.

Po prvním ze dvou okruhů běžecké části se na čele utvořila 13členná skupina, na jejímž čele výborně pracovala česká závodnice. V dramatickém finiši zvítězila Američanka Renee Tomlinová, jen vteřinu za ní pak doběhly Kirsten Kasperová a Vendula Frintová, kterou od stříbra dělila desetina vteřiny!

Pro českou reprezentantku to je další významná porce bodů do olympijské kvalifikace poté, co začátkem září ovládla závod Světového poháru v Karlových Varech a následně skončila šestá na Světovém poháru v Číně. Bronzovou medailí ze Sarasoty připomněla i svůj devět let starý titul mistryně světa v duatlonu.

Petra Kuříková doběhla na 15. příčce, když na vítězku ztratila 57 vteřin, Tereza Zimovjanová finišovala na 44. místě se ztrátou 4 minut a 6 vteřin.

Výsledky, Světový pohár, Sarasota, 13. října 2018

Ženy: 1. Renee Tomlinová (USA) 54:34, 2. Kirsten Kasperová (USA) 54:35, 3. Vendula Frintová 54:35 … 15. Petra Kuříková 55:31, 44. Tereza Zimovjanová 58:40